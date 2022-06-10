Генсек НАТО Столтенберг посетит Швецию и Финляндию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 16:04
В праздники парковка в Москве будет бесплатной Общество, 17:02
Кадыров обратился к «наивной Украине» со стихом «В чем подвох» Политика, 17:00
РФС назвал дату начала нового сезона чемпионата России Спорт, 16:58
Натурализованная гандболистка объяснила слова о предателях-иностранцах Спорт, 16:58
Набиуллина — о стагфляции, нефтяном эмбарго и крепком рубле. Главное Финансы, 16:54
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 16:52
Sitronics Group поднялась в рейтинге крупнейших ИT-компаний России Пресс-релиз, 16:51
В парке возле усадьбы Братцево в Москве нашли трупы домашних животных Общество, 16:50
Вся правда о вторичном рынке. Почему дилеры скупают машины по объявлениям Авто, 16:49
Глава ЦБ исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рублевые Финансы, 16:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:44
Разведка Украины признала проигрыш в «артиллерийской войне» Политика, 16:43
Рынки США упали после отчета об инфляции выше ожиданий Инвестиции, 16:42
Суперкубок России пройдет в Петербурге вопреки протестам «Спартака» Спорт, 16:41
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Генсек НАТО Столтенберг посетит Швецию и Финляндию

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Francois Walschaerts / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Финляндию и Швецию 12–13 июня, где встретится с руководством этих государств, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

12 июня в Финляндии Столтенберг встретится с президентом страны Саули Ниинистё, главой МИДа Пеккой Хаависто «и другими высокопоставленными финскими чиновниками», а также примет участие в переговорах, которые пройдут в летнем дворце финского президента Култаранте. На следующий день глава НАТО отправится в Швецию, где встретится с премьер-министром страны Магдаленой Андерссон и местным правительством. По итогам этих встреч запланированы совместные пресс-конференции.

Накануне, 9 июня, Столтенберг отменил поездки в Германию и Румынию из-за диагностированного у него опоясывающего лишая, который, как пояснил представитель НАТО журналистам, мог стать последствием перенесенного коронавируса. В связи с этим запланированные переговоры Столтенберг решил провести дистанционно.

Генсек НАТО отменил поездку в Берлин из-за опоясывающего лишая
Политика
Йенс Столтенберг

Швеция и Финляндия отказывались вступать в любые военные блоки до начала спецоперации России на Украине, однако 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. После этого заявки на вступление должен рассмотреть Совет Североатлантического альянса — основной политический орган управления НАТО. Затем соглашение о членстве стран в альянсе должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах, входящих в блок.

Против вступления Швеции и Финляндии выступила Турция. Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, эти страны давали убежище участникам организаций, признанных Анкарой террористическими, в частности Рабочей партии Курдистана (РПК), а также вводили против республики санкции.

В конце июня в Мадриде пройдет саммит НАТО, в рамках подготовки к нему Столтенберг уже встретился с президентом США Джо Байденом. По его словам, Финляндия и Швеция могли бы участвовать в мероприятии как страны — кандидаты на членство в блоке, если достигнут соглашения с Турцией.

Читайте на РБК Pro
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Фото: David Zalubowski / AP Пять трендов, которые меняют промышленный дизайн
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Возможен ли благоприятный сценарий для акций «Северстали»
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи

Несмотря на поддержку вступления Швеции и Финляндии, Столтенберг призывал учесть опасения Анкары и решить «любые проблемы, связанные с безопасностью». Кроме Турции против членства этих государств в Североатлантической альянсе также выступают Венгрия и Хорватия.

По данным Sabah, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия признали террористическими РПК и ее ответвления, отказались принимать их членов в парламенты и ускорили процедуру выдачи «террористов». Помимо этого Анкара потребовала «немедленного снятия» санкций против своего оборонно-промышленного комплекса.

В конце мая между сторонами состоялись переговоры, однако они не увенчались успехом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал представителей Швеции и Финляндии «нечестными и неискренними».

Позднее советник турецкого президента Фахреттин Алтун сказал, что Финляндии и Швеции не следует тратить время на переговоры с НАТО, поскольку позиция Турции остается неизменной. Вместо этого Швеция должна сделать так, чтобы положение дел соответствовало «разумным ожиданиям» турецкого правительства, считает он.

Столтенберг же после разговора с Эрдоганом заявил, что планирует продолжать диалог по этому вопросу.

Теги
Йенс Столтенберг НАТО Швеция Финляндия
Материалы по теме
Столтенберг поддержал Турцию в требованиях к Швеции и Финляндии
Политика
Столтенберг назвал конструктивным телефонный разговор с Эрдоганом
Политика
Генсек НАТО отменил поездку в Берлин из-за опоясывающего лишая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter