Генсек НАТО Столтенберг посетит Швецию и Финляндию

Йенс Столтенберг (Фото: Francois Walschaerts / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Финляндию и Швецию 12–13 июня, где встретится с руководством этих государств, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

12 июня в Финляндии Столтенберг встретится с президентом страны Саули Ниинистё, главой МИДа Пеккой Хаависто «и другими высокопоставленными финскими чиновниками», а также примет участие в переговорах, которые пройдут в летнем дворце финского президента Култаранте. На следующий день глава НАТО отправится в Швецию, где встретится с премьер-министром страны Магдаленой Андерссон и местным правительством. По итогам этих встреч запланированы совместные пресс-конференции.

Накануне, 9 июня, Столтенберг отменил поездки в Германию и Румынию из-за диагностированного у него опоясывающего лишая, который, как пояснил представитель НАТО журналистам, мог стать последствием перенесенного коронавируса. В связи с этим запланированные переговоры Столтенберг решил провести дистанционно.

Швеция и Финляндия отказывались вступать в любые военные блоки до начала спецоперации России на Украине, однако 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. После этого заявки на вступление должен рассмотреть Совет Североатлантического альянса — основной политический орган управления НАТО. Затем соглашение о членстве стран в альянсе должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах, входящих в блок.

Против вступления Швеции и Финляндии выступила Турция. Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, эти страны давали убежище участникам организаций, признанных Анкарой террористическими, в частности Рабочей партии Курдистана (РПК), а также вводили против республики санкции.

В конце июня в Мадриде пройдет саммит НАТО, в рамках подготовки к нему Столтенберг уже встретился с президентом США Джо Байденом. По его словам, Финляндия и Швеция могли бы участвовать в мероприятии как страны — кандидаты на членство в блоке, если достигнут соглашения с Турцией.

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Несмотря на поддержку вступления Швеции и Финляндии, Столтенберг призывал учесть опасения Анкары и решить «любые проблемы, связанные с безопасностью». Кроме Турции против членства этих государств в Североатлантической альянсе также выступают Венгрия и Хорватия.

По данным Sabah, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия признали террористическими РПК и ее ответвления, отказались принимать их членов в парламенты и ускорили процедуру выдачи «террористов». Помимо этого Анкара потребовала «немедленного снятия» санкций против своего оборонно-промышленного комплекса.

В конце мая между сторонами состоялись переговоры, однако они не увенчались успехом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал представителей Швеции и Финляндии «нечестными и неискренними».

Позднее советник турецкого президента Фахреттин Алтун сказал, что Финляндии и Швеции не следует тратить время на переговоры с НАТО, поскольку позиция Турции остается неизменной. Вместо этого Швеция должна сделать так, чтобы положение дел соответствовало «разумным ожиданиям» турецкого правительства, считает он.

Столтенберг же после разговора с Эрдоганом заявил, что планирует продолжать диалог по этому вопросу.

