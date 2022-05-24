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Власти Херсонской области заявили о минировании Украиной выхода из порта

Херсонский торговый порт нельзя использовать из-за действий украинских сил, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами», — сказал он.

Торговое судоходство по Днепру приостановлено, добавил Стремоусов. Он увидел возможность открыть порт, когда Очаков и вся Николаевская область будет «зачищена от украинских нацистов».

Морской порт Херсона расположен на правом берегу Днепра, в 15 км от устья реки. Имеет девять грузовых причалов. В 2021 году порт принял 648 судов и обработал 4 253 железнодорожных вагона, сообщала Администрация морских портов Украины.

С января по декабрь 2021 года объем грузооборота Херсонского порта составил 2,62 млн т Из них экспорт — 1,652 млн т, импорт — 667,1 тыс. т, каботаж — 305,5 тыс. т.

В пятерку грузов вошли пшеничные отруби, кормовой шрот, строительный песок, ячмень и дизельное топливо.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Военные взяли Херсон под контроль 2 марта, а Херсонскую область 15 марта.

29 апреля Министерство инфраструктуры Украины решило закрыть порты на неподконтрольной Киеву территории — Херсоне, Мариуполе, Бердянске и Скадовске. Ведомство отметило, что в портах невозможно обслуживать суда и пассажиров, проводить грузовые, транспортные и другие виды хозяйственной деятельности. Кроме того, украинские власти не могли обеспечить безопасность судоходства и соблюдение требований международных договоров. Порты будут закрыты до восстановления контроля над ними.

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