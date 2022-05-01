Власти Украины решили закрыть порты в Мариуполе, Бердянске и Херсоне

Закрытые властями Украины порты — в Мариуполе, Бердянске, Херсоне и Скадовске находятся на территориях, которые контролируются российскими военными

Власти Украины приняли решение о закрытии портов на неподконтрольной Киеву территории — в Мариуполе, Херсоне, Бердянске и Скадовске, говорится в сообщении украинского министерства инфраструктуры.

Соответствующий приказ был принят министерством 28 апреля и зарегистрирован Минюстом Украины 29 апреля. Согласно документу порты будут закрыты «до восстановления контроля» над ними.

Решение принято в связи с «невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности». В данный момент украинские власти также не могут обеспечить надлежащий уровень безопасности судоходства и соблюдение требований международных договоров, говорится в сообщении.

Указанные министерством порты находятся на территориях, которые контролируют российские военные. Бердянск (Запорожская область) был занят в конце февраля, вся территория Херсонской области (там находятся порты Херсона и Скадовска) контролируется российскими войсками с середины марта, о взятии Мариуполя глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил 21 апреля.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине рано утром 24 февраля. Ее целями он называл «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей. Киев в ответ на спецоперацию разорвал дипломатические отношения с Москвой, а также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

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В конце марта Минобороны объявило о выполнении задач на киевском и черниговском направлениях и перегруппировке войск. Главной задачей операции в министерстве назвали «полное освобождение Донбасса».