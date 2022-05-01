Власти Украины решили закрыть порты в Мариуполе, Бердянске и Херсоне

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладам Финансы, 10:37
Экс-гендиректор IBM: быстрым быть лучше, чем задумчивым Pro, 10:37
Мания спекуляций, Пауэлл-герой и риски КНР. Что сказал Баффет акционерам Инвестиции, 10:27
МЧС сообщило о выплате 70 млн руб. пенсионерам и бюджетникам на Украине Экономика, 10:23
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 10:22
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Pro, 10:07
Спикер палаты представителей США встретилась с Зеленским в Киеве Политика, 09:53
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 09:50
Власти Украины решили закрыть порты в Мариуполе, Бердянске и Херсоне Политика, 09:42
Как высокая инфляция влияет на акции, компании и рынок недвижимости Pro, 09:32
Kyodo узнало о планах Японии изменить политику обороны из-за Китая Политика, 09:21
Как эмпатическое слушание помогает давать конструктивную обратную связь Pro, 09:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:07
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 09:03
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Украины решили закрыть порты в Мариуполе, Бердянске и Херсоне

Закрытые властями Украины порты — в Мариуполе, Бердянске, Херсоне и Скадовске находятся на территориях, которые контролируются российскими военными

Власти Украины приняли решение о закрытии портов на неподконтрольной Киеву территории — в Мариуполе, Херсоне, Бердянске и Скадовске, говорится в сообщении украинского министерства инфраструктуры.

Соответствующий приказ был принят министерством 28 апреля и зарегистрирован Минюстом Украины 29 апреля. Согласно документу порты будут закрыты «до восстановления контроля» над ними.

Решение принято в связи с «невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности». В данный момент украинские власти также не могут обеспечить надлежащий уровень безопасности судоходства и соблюдение требований международных договоров, говорится в сообщении.

СК обнаружил затопленные гражданские суда в порту Мариуполя
Политика

Указанные министерством порты находятся на территориях, которые контролируют российские военные. Бердянск (Запорожская область) был занят в конце февраля, вся территория Херсонской области (там находятся порты Херсона и Скадовска) контролируется российскими войсками с середины марта, о взятии Мариуполя глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил 21 апреля.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине рано утром 24 февраля. Ее целями он называл «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей. Киев в ответ на спецоперацию разорвал дипломатические отношения с Москвой, а также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pexels Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности
Кейсы
Pro
Фото: Astemir Almov / Unsplash Замерли перед прыжком: когда освободятся лучшие офисы Москвы
Статьи
Pro
Фото: Sebastiaan Stam / Unsplash Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети
Инструкции
Pro
Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить
Статьи
Pro
Фото: Виталий Невар / ТАСС Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше
Статьи
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images В вакансии нет зарплаты: как на собеседовании претендовать на максимум
Инструкции
Pro
Фото: Martin Meissner / AP К чему приведет конфликт на Украине. Отвечают Рэй Далио и Кэти Вуд
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images Вперед в прошлое: в чем причина волны ностальгических ребрендингов
Статьи

В конце марта Минобороны объявило о выполнении задач на киевском и черниговском направлениях и перегруппировке войск. Главной задачей операции в министерстве назвали «полное освобождение Донбасса».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Мариуполь Бердянск Херсон порты Военная операция на Украине
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Госагентства сообщили о выходе 25 гражданских с территории «Азовстали»
Политика
Минобороны России сообщило о сбитом под Херсоном украинском Су-25
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter