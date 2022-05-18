Небензя отверг обсуждение экспорта удобрений в обмен на украинское зерно

Генсек ООН Гутерриш действительно обсуждал с российскими властями возобновление экспорта удобрений, но не в контексте вопроса о выходе судов с зерном из украинских портов, сообщил Небензя

Фото: Владимир Горовых / ТАСС

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита в Москву в конце апреля обсуждал с вице-премьером Андреем Белоусовым снятие ограничений на экспорт российских калийных удобрений, но без привязки к вопросу о вывозе зерна из портов Украины. Об этом журналистам заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По словам Небензи, публикации в СМИ об этом — «вольная интерпретация». «Вопрос о торговле удобрениями за экспорт зерновых так не стоит. Этот вопрос действительно поднимался Гутерришем, но не в плане обмена одного на другое», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Между экспортом удобрений и зерна «нет никаких условий», продолжил постпред: «Мы готовы обсуждать, что мы можем экспортировать. А вторая вещь [зерно] требует дальнейших дискуссий». Как сообщил постпред, Россия установила безопасный коридор шириной три морских мили и длиной 80 морских миль, чтобы обеспечить выход судов с зерном, «но они из порта Одессы не выходят». «Нас обвиняют в том, что мы не пропускаем суда, но мины установили не мы», — добавил он.

Гутерриш также обсуждал перспективы возобновления экспорта удобрений в страны, которые производят сельскохозяйственную продукцию, с президентом Владимиром Путиным, дискуссии прошли «хорошо и позитивно», также рассказал Небензя. Страны ЕС ограничили импорт российских удобрений в апреле.

16 мая The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины; по данным издания, он обсуждал этот вопрос с Россией и Турцией. Во Всемирной продовольственной программе ООН ранее сообщили, что около 25 млн т зерна «застряли» на Украине из-за проблем с инфраструктурой и «заблокированных портов Черного моря», включая порт в Мариуполе, который находится под контролем российских военных.

В российском МИДе заявили, что вопросы поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждаются, но «не на уровне ООН». О поиске возможности вывезти с Украины «застрявшее» зерно заявили Канада и США.

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