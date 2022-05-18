МИД подтвердил переговоры по вывозу зерна из Украины

Ранее газета Wall Street Journal сообщила о просьбе генсека ООН Антониу Гутерриша к Москве не препятствовать вывозу зерна из черноморских портов Украины. В МИДе подтвердили факт переговоров, одако «не на уровне ООН»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вопросы поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждается, заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Панкин.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерриш попросил Москву не препятствовать вывозу зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии.

«Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», — сказал Панкин в ответ на просьбу прокомментировать информацию WSJ.

При этом он уточнил, что вопрос «на уровне ООН не обсуждается, [но] обсуждается вместе с нами».

Как уточнили источники The Wall Street Journal генсек ООН ведет переговоры о вывозе украинского зерна с Россией, Турцией и другими странами, а Анкара уже согласилась участвовать в разминировании Черного моря.

Ранее факт переговоров также подтвердила представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. «В данный момент идут дискуссии о том, как можно разблокировать такие коридоры. <…> Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] говорил об этом с Россией. Мы также обсуждали эти вопросы с украинцами», — сказала она.

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В начале мая Гутерриш заявил, что удобрения и продукты из России, Белоруссии и с Украины необходимо вернуть на мировые рынки для обеспечения продовольственной безопасности, несмотря на боевые действия. В ООН опасаются, что рост цен на зерновые и дефицит продовольствия могут дестабилизировать обстановку в бедных странах, зависящих от украинского зерна, и привести к конфликтам.

По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% — пшеницы и 4% — кукурузы.

В начале апреля Евросоюз решил ограничить импорт российских удобрений. Позднее российское Минобороны приостановило проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на полгода, с 24 апреля по 31 октября.

На фоне этого президент США Джо Байден заявил о поиске возможности вывезти с Украины 20 млн т зерна. Необходимость вывоза зерна президент США объяснил рекордными ценами на продовольствие в мире. По его словам, возвращение украинского зерна на мировой рынок должно помочь снизить цены.