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Джонсон и Эрдоган решили добиться разблокировки поставок зерна с Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры и договорились сотрудничать по вопросу разблокировки каналов поставки зерна с Украины, говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

«Премьер-министр приветствовал ведущую роль Турции в разрешении [украинского] кризиса, они договорились совместно работать над тем, чтобы разблокировать жизненно важные маршруты поставок запасов украинского зерна и ослабить повышение мировых цен на продовольствие», — отметили в канцелярии.

Там добавили, что Джонсон и Эрдоган выразили «общую глубокую озабоченность» из-за конфликта на Украине и «его далеко идущих последствий для безопасности и стабильности евроатлантического региона и мира».

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Американские власти считают, что на Украине скопилось порядка 20 млн т зерна, которые сложно вывезти из страны. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, которые приводил ее представитель, этот объем достигает 25 млн т. Значительные объемы зерна находятся на судах в черноморских портах, которые сейчас заблокированы. США вместе с союзниками ищут возможность вывезти это зерно, чтобы вернуть его на мировой рынок, говорил президент страны Джо Байден. Сотрудничать, чтобы предотвратить продовольственный кризис, договорились страны «большой семерки» (G7), куда также входит Великобритания.

В ООН обвиняют Россию в блокировании черноморских портов, с такими же заявлениями выступают некоторые западные политики. В Москве обвинения отрицают и говорят, что мировой продовольственный кризис провоцируют антироссийские санкции. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал нападки «кощунственными» и заявил, что страна готова поставить на мировой рынок до 25 млн т зерна с августа до конца года.

При этом российский МИД обращал внимание, что ведет переговоры о транспортировке зерна с территории Украины, хотя и не в рамках Организации Объединенных Наций.

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