Власти Херсонской области предложили создать там российскую военную базу
Назначенный в апреле замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что в регионе должна появиться российская военная база.
«Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — сказал он «РИА Новости». По утверждению Стремоусова, российская армия способна защитить область от попыток «украинских националистов» нанести ракетные удары.
Минобороны России в начале марта заявило, что взяло Херсон род контроль. Вскоре, по данным ведомства, контроль установили над всей Херсонской областью и югом Запорожской; там были сформированы военно-гражданские администрации. В мае в Херсонской области начали использовать рубль и запустили вещание российских телеканалов.
В начале мая Стремоусов сообщил о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой присоединить Херсонскую область к России. По его словам, регион «взял курс» на интеграцию в Россию, а обращение к президенту станет возможным только после завершения интеграционных процессов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решить жители региона, об этом же говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В Кремле указывали, что вопрос должен быть «четко и тщательно выверен юристами и правовиками». При этом секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время посещения Херсонской области заявил, что «Россия здесь навсегда». В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин счел, что регион займет достойное место в «российской семье». Путин в начале военной операции на Украине заверял, что Россия не намерена оккупировать украинские территории.
23 мая в военно-гражданской администрации Херсонской области заявили, что в регионе ввели российский рубль, и все безналичные расчеты в регионе будут осуществляться только в этой валюте. На следующий день Стремоусов сообщил, что русский язык наряду с украинским получит там статус государственного.
17 мая представитель МИДа Мария Захарова заявила, что подразделений российских войск в Херсоне нет.