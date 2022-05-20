Страны G7 договорились создать альянс против кризиса продовольствия

Альянс позволит снизить угрозу кризиса продовольствия, который рискует стать самым крупным со Второй мировой войны, рассчитывают министры G7. От подорожания продуктов уже пострадали 1,2 млрд человек, считают в ООН

Министр Свенья Шульце (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Страны «Большой семерки» (G7: Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) договорились о создании альянса глобальной продовольственной безопасности для противостояния угрозе кризиса, заявила немецкий министр экономического развития Свенья Шульце по итогам встречи с коллегами, передает Frankfurter Rundschau.

«Наихудший продовольственный кризис со времен Второй мировой войны неизбежен», — пояснила Шульце. — «вот почему мы должны действовать решительно и вместе сейчас и сделать так, чтобы зерно быстро дошло до голодающих».

В рамках альянса планируется улучшить координацию уже существующих программ в сфере снижения угрозы продовольственного кризиса, в него могут вступить все страны, готовы работать над этой проблемой. Министр добавила, что объединение не позволит «использовать голод в качестве средства оказания давления». Кроме оказания краткосрочной экстренной помощи нуждающимся странам, альянс позволит сформировать устойчивые структуры, которые «сделают страны более устойчивыми к ценовым шокам на мировых рынках в долгосрочной перспективе», цитирует ее слова Aktuelle Nachrichten.

В случае закрепления тренда на подорожание сельскохозяйственной продукции, предупредил на встрече министров глава Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер, «сотни миллионов людей больше не смогут купить основные продукты». Он отметил, что к этому дню 193 млн человек в 53 государствах не могут быть уверены, что завтра у них будет достаточно продуктов питания для себя или членов своих семей, этот показатель удвоился за шесть лет — с 2016 года.

Подорожание продуктов привело к «ценовым шокам» в 69 странах мира, пострадали 1,2 млрд человек, подчеркнул Штайнер указав, что это примерно «шестая часть человечества».

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Постпред России при ООН Василий Небензя накануне обвинил в создании угрозы продовольственного кризиса западные страны, призвав их снять санкционные ограничения с России. «Почему от ваших безответственных геополитических игр должны страдать беднейшие страны и регионы?», — поинтересовался он. По словам дипломата, Москва все еще ответственный поставщик зерновых культур и энергоресурсов, более того, страна готова с авгвста по конец 2022 года экспортировать 25 млн т зерна через порт в Новороссийске. За весь 2021 год Россия экспортировала 30 млн т зерна.

Российский президент Владимир Путин также заявил о риске политики «санкционного помешательства», выразив уверенность, что из-за ограничительных мер против России многие жители европейских стран столкнутся с «труднопреодолимыми последствиями». «Ограничения не Кремль вводил. Нам здесь ничего не нужно снимать, здесь должны быть сняты те ограничения, которые введены Соединенными Штатами, европейскими странами и другими», — утверждал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Власти США уверены, что Россия препятствует поставкам 20 млн т зерна из Украины. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, украинские фермеры надевают каски и бронежилеты, продолжая собирать урожай. «Украинцы идут на многое, чтобы накормить свой народ и накормить мир», — резюмировал он.

