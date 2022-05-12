Путин предрек сложные последствия для ЕС из-за «санкционной одержимости»

По мнению российского президента, санкции приведут к труднопреодолимым последствиям для стран Евросоюза и его жителей, а также вызовут глобальный кризис. Россия же, по его мнению, «уверенно справляется с внешними вызовами»

Президент России Владимир Путин считает, что страны Евросоюза и их жители столкнутся с «труднопреодолимыми последствиями» при продолжении санкционного давления на Россию. Об этом Путин заявил на совещании с членами правительства по экономическим вопросам в условиях санкций. Трансляцию вел РБК.

«Продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода», — сказал Путин.

Он заявил, что в экономических потрясениях виноваты «элиты западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром». Причиной введения санкций российский президент назвал «близорукие, раздутые политические амбиции» и «русофобию».

«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы <...> в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это, прежде всего, по резкому росту инфляции в Европе», — сказал Путин добавив, что в среднем в еврозоне «товары прибавили свыше 11%», а в некоторых странах инфляция, по его данным, приблизилась к 20%.

Он заявил, что Россия, напротив, «уверенно справляется с внешними вызовами», а российские компании занимают рыночные ниши после ухода из страны иностранных «недобросовестных партнеров». По мнению Путина, такая ситуация в российской экономике развивается «благодаря как ответственной экономической политике последних лет, так и системным решениям по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности».

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Многие страны мира начали вводить или ужесточать санкции против России с конца февраля. Под ограничения попали сотни российских компаний, банков, перевозчиков, а также физические лица: чиновники, парламентарии, общественные деятели, представители СМИ и культуры. ЕС, США и Великобритания ввели санкции против высшего руководства страны, в том числе Владимира Путина, глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу.

Власти России признавали тяжесть введенных санкций, однако отмечали, что страна к ним готова. В частности, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что санкции не являются фатальными трудностями для страны, их нельзя сравнить со «страшными испытаниями в XX веке». При этом он заметил, что сложности есть и их придется преодолевать.

В ответ на западные санкции власти страны объявили от ответных мерах, а правительство России разработало и приняло масштабный пакет мер по поддержке экономики.