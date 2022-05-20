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Глава МИД Швеции назвала ложью объявления о связях с РПК

Энн Линде
Энн Линде (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Данные о связи властей Швеции и «Рабочей партии Курдистана» (РПК) являются дезинформацией, написала глава шведского МИД Анн Линде в Twitter.

«Из-за широко распространенной дезинформации о Швеции и РПК мы хотели бы напомнить, что правительство [бывшего премьер-министра Швеции] Улофа Пальме первым после Турции включило РПК в список террористических организаций еще в 1984 году», — заявила она.

Министр отметила также, что Евросоюз признал «Рабочую партию Курдистана» в 2002 году и эта позиция остается неизменной.

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13 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Он объяснил это решение тем, что страны являются «гостевым домом для террористических организаций», а члены РПК участвуют в деятельности их парламентов.

Позже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что страна принимает принцип открытых дверей НАТО. Однако не может не обращать внимание на то, что Швеция и Финляндия «поддерживают терроризм».

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Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 участника «Рабочей партии Курдистана» и движения «Хизмет» (ФЕТО), которые признаны в Турции террористическими. Но те отклонили или не ответили на запросы об экстрадиции, сообщил турецкий телеканал TRT Haber. Тогда Эрдоган исключил возможность сказать «да» присоединению Швеции и Финляндии к альянсу.

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Фото:Gero Breloer / AP

18 мая Sabah написала, что Турция планирует выдвинуть странам-кандидатам ряд условий. По данным издания, Анкара потребует от Стокгольма и Хельсинки уточнить позицию относительно РПК, признать организацию и ее ответвления террористическими и отказаться от принятия членов курдской партии в парламенты.

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Швеция министр иностранных дел Рабочая партия Курдистана Турция НАТО
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