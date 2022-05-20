Глава МИД Швеции назвала ложью объявления о связях с РПК

Энн Линде (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Данные о связи властей Швеции и «Рабочей партии Курдистана» (РПК) являются дезинформацией, написала глава шведского МИД Анн Линде в Twitter.

«Из-за широко распространенной дезинформации о Швеции и РПК мы хотели бы напомнить, что правительство [бывшего премьер-министра Швеции] Улофа Пальме первым после Турции включило РПК в список террористических организаций еще в 1984 году», — заявила она.

Министр отметила также, что Евросоюз признал «Рабочую партию Курдистана» в 2002 году и эта позиция остается неизменной.

13 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Он объяснил это решение тем, что страны являются «гостевым домом для террористических организаций», а члены РПК участвуют в деятельности их парламентов.

Позже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что страна принимает принцип открытых дверей НАТО. Однако не может не обращать внимание на то, что Швеция и Финляндия «поддерживают терроризм».

Читайте на РБК Pro Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Инструкции Pro Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Статьи Pro В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать Статьи Pro x The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Исследования Pro Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Статьи Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи

Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 участника «Рабочей партии Курдистана» и движения «Хизмет» (ФЕТО), которые признаны в Турции террористическими. Но те отклонили или не ответили на запросы об экстрадиции, сообщил турецкий телеканал TRT Haber. Тогда Эрдоган исключил возможность сказать «да» присоединению Швеции и Финляндии к альянсу.

18 мая Sabah написала, что Турция планирует выдвинуть странам-кандидатам ряд условий. По данным издания, Анкара потребует от Стокгольма и Хельсинки уточнить позицию относительно РПК, признать организацию и ее ответвления террористическими и отказаться от принятия членов курдской партии в парламенты.