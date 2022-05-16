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TRT сообщил об отказе Финляндии и Швеции выдать Турции «террористов»

Власти не получили ни одного положительного ответа на запрос об экстрадиции 33 лиц. Проживание в Швеции и Финляндии членов запрещенных в Турции РПК и ФЕТО — причина, по которой Анкара выступает против членства этих стран в НАТО

Швеция и Финляндия не согласились выдать Анкаре по ее запросу 33 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и движения «Хизмет» (ФЕТО), признанных в Турции террористическими, сообщает TRT Haber.

По данным телеканала, 19 запросов на экстрадицию были отклонены, на пять ответа получена не было, процесс по остальным девяти продолжается. 12 граждан, выдачи которых требуют турецкие власти, находятся в Финляндии, 21 — в Швеции.

13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скандинавские страны являются «гостевым домом для террористических организаций»: члены РПК проживают в Швеции и Нидерландах и даже участвуют там в парламенте. В связи с этим Эрдоган не оценивает позитивно возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

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Фото:Virginia Mayo / AP

По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, в личном телефонном разговоре Эрдоган говорил ему, что он не против членства страны в Североатлантическом альянсе. Он попросил турецкие власти прояснить свою позицию. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после этого подчеркнул, что Анкара привержена политике открытых дверей НАТО, но не может не обращать внимания на «конкретные находки о поддержке терроризма» на территории двух государств-кандидатов.

15 мая Швеция и Финляндия объявили об официальном решении подать заявку на членство в НАТО.

Лидер крупнейшей фракции Европарламента, «Европейской народной партии», Манфред Вебер предупредил, что нет никаких видимых причин откладывать или блокировать вступление стран в альянс, а тех, кто будет препятствовать этому процессу, «изолируют внутри содружества».

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Турция Финляндия Швеция НАТО Рабочая партия Курдистана
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