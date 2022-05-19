В партии Эрдогана предложили НАТО заняться борьбой с терроризмом
НАТО должно сосредоточиться на борьбе с терроризмом, заявил замглавы и официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, передает NTV.
«В любом случае новые государства — члены НАТО должны разорвать связи с терроризмом. Величайшая битва НАТО должна быть против терроризма», — заявил Челик.
Он вновь потребовал от подавших заявку на вступление в альянс Швеции и Финляндии выразить ясно и четко свою позицию по отношению к организациям, которые Анкара считает террористическими.
«Вопрос не в том, чтобы убедить Турцию (поддержать их заявки. — РБК), а в том, чтобы убедить эти страны прекратить поддержку террористических организаций», — заключил Челик.
Турция не поддерживает вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции из-за их отказа экстрадировать членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и ФЕТО, которых она считает террористами. Турция также требует от них публичного признания указанных объединений террористическими.
Как отмечал президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара не скажет «да» вступлению в НАТО этих стран. По его мнению, присоединение к блоку государств, поддерживающих РПК и ФЕТО, сделает его небезопасным. Он также раскритиковал альянс за неуважение озабоченностей Анкары.
Накануне Financial Times писала, что Турция на встрече послов альянса заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что в конце концов опасения Турции разрешатся и скандинавские страны присоединятся к НАТО.
Официально заявки на вступление в альянс Стокгольм и Хельсинки подали 18 мая.