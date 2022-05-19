В партии Эрдогана предложили НАТО заняться борьбой с терроризмом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 15:56
Лукашенко сообщил о закупке у России ракет «Искандер» и С-400 Политика, 20:08
Сенат США большинством голосов одобрил выделение Украине $40 млрд помощи Политика, 20:07
В Мордовии ответили на сообщения о переезде «Ростова» в Саранск Спорт, 20:04
Альфа-пак: пять видеоигр, в которые играют современные дети Совместный проект, 20:02
Большинство клубов РПЛ поддержали мораторий на вылет в ФНЛ Спорт, 19:52
В Англии фанат получил полгода тюрьмы за удар футболиста на поле Спорт, 19:40
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 19:29
Пекин призвал НАТО и ЕС к всеобъемлющему диалогу с Россией Политика, 19:28
В партии Эрдогана предложили НАТО заняться борьбой с терроризмом Политика, 19:27
Кириенко заявил, что регионы «возьмут шефство» над районами ДНР и ЛНР Политика, 19:20
«Сбер» продал Okko, «Эвотор» и другие активы экосистемы Бизнес, 19:09
Что такое бенчмарк простыми словами Инвестиции, 19:07
Владелец брендов Reserved и House заявил об открытии магазинов в России Бизнес, 19:05
Ак Барс Банк представил новый продукт на рынке исламских финансов РБК +, 19:03
Политика ,  
0 

В партии Эрдогана предложили НАТО заняться борьбой с терроризмом

Альянс должен вести против терроризма свою «величайшую битву», считает замглавы Партии справедливости и развития. Он вновь выступил против поддержки Финляндией и Швецией курдов, которых Турция считает террористами
Фото: Gero Breloer / AP
Фото: Gero Breloer / AP

НАТО должно сосредоточиться на борьбе с терроризмом, заявил замглавы и официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, передает NTV.

«В любом случае новые государства — члены НАТО должны разорвать связи с терроризмом. Величайшая битва НАТО должна быть против терроризма», — заявил Челик.

Он вновь потребовал от подавших заявку на вступление в альянс Швеции и Финляндии выразить ясно и четко свою позицию по отношению к организациям, которые Анкара считает террористическими.

«Вопрос не в том, чтобы убедить Турцию (поддержать их заявки. — РБК), а в том, чтобы убедить эти страны прекратить поддержку террористических организаций», — заключил Челик.

В США увидели шанс снятия опасений Турции по Финляндии и Швеции в НАТО
Политика
Джейк Салливан

Турция не поддерживает вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции из-за их отказа экстрадировать членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и ФЕТО, которых она считает террористами. Турция также требует от них публичного признания указанных объединений террористическими.

Как отмечал президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара не скажет «да» вступлению в НАТО этих стран. По его мнению, присоединение к блоку государств, поддерживающих РПК и ФЕТО, сделает его небезопасным. Он также раскритиковал альянс за неуважение озабоченностей Анкары.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении
Статьи
Pro
Фото: Myspeaker Глава «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков: «Избыток ресурсов — это ошибка»
Статьи
Pro
В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Как сейчас проходят проверки бизнеса
Статьи
Pro
Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le
Статьи

Накануне Financial Times писала, что Турция на встрече послов альянса заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что в конце концов опасения Турции разрешатся и скандинавские страны присоединятся к НАТО.

Официально заявки на вступление в альянс Стокгольм и Хельсинки подали 18 мая.

 

Материалы к статье
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
НАТО Турция терроризм
Материалы по теме
В конгрессе США пригрозили Турции отказом в истребителях F-16 из-за НАТО
Политика
Sabah узнала о десяти требованиях Турции к Швеции и Финляндии по НАТО
Политика
FT узнала о блокировке Турцией переговоров о Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter