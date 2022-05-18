Эрдоган исключил одобрение членства Швеции в НАТО без выдачи боевиков РПК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 17 мая, 16:00
СК потребовал заочно арестовать основателя расследовательской группы CIT Политика, 15:12
Полиция предъявила экс-главе «Крымавтодора» обвинение в мошенничестве Финансы, 15:10
От The Times до «Очень странных дел»: как шрифты стали основой брендинга Pro, 15:10
Майгуров рассказал о ежегодных выплатах IBU Союзу биатлонистов России Спорт, 14:58
Россияне выбирают Турцию: как сейчас купить жилье и сколько это стоит Недвижимость, 14:52
Котировки сети Target рухнули на 23% на фоне снижения прибыли и прогнозов Инвестиции, 14:50
Лучший бомбардир КХЛ подписал новый контракт с «Ак Барсом» Спорт, 14:50
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 14:49
Как отучить сотрудников воровать — 10 способов Pro, 14:47
МИД объявил о высылке 27 испанских дипломатов Политика, 14:47
В Китае запатентовали копию английского Mini Авто, 14:32
Изготовитель «КовиВака» рассказал об остановке производства вакцины Общество, 14:31
Mazda Sollers начала переговоры о возобновлении поставок в Россию Бизнес, 14:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:25
Политика ,  
0 

Эрдоган исключил одобрение членства Швеции в НАТО без выдачи боевиков РПК

Турция считает, что присоединение к альянсу стран, подерживающих Рабочую партию Курдистана, сделает его небезопасным. Эрдоган также упрекнул НАТО в неуважении к Анкаре
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Представителям Швеции не стоит утруждать себя переговорами с Турцией насчет вступления королевства в НАТО, поскольку та не одобрит его без выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet.

«Они собираются приехать в понедельник. Пусть не утруждают себя, наше отношение очевидное. Террористические организации до сих пор устраивают марши в Швеции», — пояснил Эрдоган.

Турецкий лидер счел непоследовательной одновременную поддержку королевством курдских формирований и просьбы к Турции поддержать его членство в НАТО.

Почему Венгрия и Турция мешают планам Евросоюза и НАТО
Политика
Статуя богини Европы в Брюсселе

«Мы попросили выдать 30 террористов у Швеции, они сказали, что не выдадут. Террористов не выдают, но просят у нас принятия в НАТО», — пояснил он (цитата по Hurriyet). По мнению Эрдогана, присоединение Швеции к альянсу, учитывая ситуацию с РПК, сделает его небезопасным.

Президент Турции также упрекнул альянс за неуважение к озабоченности Анкары, отметив, что к некоторым другим членам там другое отношение.

Video

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США
Прогнозы
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя
Статьи
Pro
Фото: Unsplash От The Times до «Очень странных дел»: как шрифты стали основой брендинга
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом
Статьи
Pro
Марафон для бразильянок: на чем россияне зарабатывают в Латинской Америке
Статьи
Pro
Рецессия или депрессия: почему обвалились главные фондовые индексы США
Статьи
Pro
Как понять, что вы не переплачиваете своим сотрудникам
Статьи

Ранее Эрдоган также обвинял Швецию и Финляндию в том, что они поддерживали санкции против Турции.

Накануне Bloomberg передало, что Анкара просит за одобрение вступления этих стран в Североатлантический альянс возвращения Турции в программу подготовки пилотов американских истребителей F-35 и снятия с нее санкций за покупку у России зенитного комплекса С-400. Также Стокгольм и Хельсинки должны высказать публичное порицание курдским формированиям и признать РПК террористической организацией.

Sabah узнала о десяти требованиях Турции к Швеции и Финляндии по НАТО
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Турецкое издание Sabah перечислило десять требований Анкары. В том числе она требует от финских и шведских властей не принимать в парламенты членов РПК и избегать контактов с ними, пресекать дезинформацию от последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена (их организация ФЕТО также признана в Турции террористической) и заблокировать банковские счета этих структур.

18 мая Швеция и Финляндия подали официальные заявки о вступлении в НАТО. Теперь их рассмотрит Совет Североатлантического альянса, затем его должны ратифицировать парламенты всех 30 членов.

Лидер Европейской народной партии, крупнейшей фракции Европарламента, Манфред Вебер отметил, что любой член альянса, кто будет препятствовать присоединению этих стран, будет изолирован внутри блока.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
НАТО Реджеп Тайип Эрдоган Турция Швеция
Материалы по теме
Эрдоган исключил возможность сказать «да» Финляндии и Швеции в НАТО
Политика
Почему Венгрия и Турция мешают планам Евросоюза и НАТО
Политика
Sabah узнала о десяти требованиях Турции к Швеции и Финляндии по НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter