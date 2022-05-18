Эрдоган исключил одобрение членства Швеции в НАТО без выдачи боевиков РПК

Турция считает, что присоединение к альянсу стран, подерживающих Рабочую партию Курдистана, сделает его небезопасным. Эрдоган также упрекнул НАТО в неуважении к Анкаре

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Представителям Швеции не стоит утруждать себя переговорами с Турцией насчет вступления королевства в НАТО, поскольку та не одобрит его без выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet.

«Они собираются приехать в понедельник. Пусть не утруждают себя, наше отношение очевидное. Террористические организации до сих пор устраивают марши в Швеции», — пояснил Эрдоган.

Турецкий лидер счел непоследовательной одновременную поддержку королевством курдских формирований и просьбы к Турции поддержать его членство в НАТО.

«Мы попросили выдать 30 террористов у Швеции, они сказали, что не выдадут. Террористов не выдают, но просят у нас принятия в НАТО», — пояснил он (цитата по Hurriyet). По мнению Эрдогана, присоединение Швеции к альянсу, учитывая ситуацию с РПК, сделает его небезопасным.

Президент Турции также упрекнул альянс за неуважение к озабоченности Анкары, отметив, что к некоторым другим членам там другое отношение.

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Ранее Эрдоган также обвинял Швецию и Финляндию в том, что они поддерживали санкции против Турции.

Накануне Bloomberg передало, что Анкара просит за одобрение вступления этих стран в Североатлантический альянс возвращения Турции в программу подготовки пилотов американских истребителей F-35 и снятия с нее санкций за покупку у России зенитного комплекса С-400. Также Стокгольм и Хельсинки должны высказать публичное порицание курдским формированиям и признать РПК террористической организацией.

Турецкое издание Sabah перечислило десять требований Анкары. В том числе она требует от финских и шведских властей не принимать в парламенты членов РПК и избегать контактов с ними, пресекать дезинформацию от последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена (их организация ФЕТО также признана в Турции террористической) и заблокировать банковские счета этих структур.

18 мая Швеция и Финляндия подали официальные заявки о вступлении в НАТО. Теперь их рассмотрит Совет Североатлантического альянса, затем его должны ратифицировать парламенты всех 30 членов.

Лидер Европейской народной партии, крупнейшей фракции Европарламента, Манфред Вебер отметил, что любой член альянса, кто будет препятствовать присоединению этих стран, будет изолирован внутри блока.