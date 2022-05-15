Трамп отказался вернуться в Twitter после предложения Маска

Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение не возвращаться в Twitter и заявил, что американский бизнесмен Илон Маск давно бы отказался от покупки соцсети, если бы не обязательство заплатить $1 млрд за выход из сделки. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает портал Mashable.

10 мая Маск, который должен стать владельцем Twitter до конца 2022 года, назвал вечную блокировку аккаунта Трампа ошибкой и предложил его восстановить, отметив, что основатель соцсети Джек Дорси согласен с его мнением. Позднее бизнесмен еще раз высказал готовность отменить блокировку аккаунта Трампа, когда Маск станет владельцем соцсети.

«Илон Маск ни за что не купит Twitter по такой смешной цене, тем более что понимает, что это компания, в значительной степени основанная на ботах и спам-аккаунтах. <...> Если бы не смехотворный гонорар в миллиард долларов за выход из сделки, Илон бы уже давно [отказался от покупки]», — написал Трамп.

Трамп отказался возвращаться в Twitter после его покупки Маском еще до предложения последнего о разблокировке аккаунта бывшего президента США. Тогда Трамп заявил, что предпочитает собственную соцсеть Truth, отметив, что в Twitter слишком много фейковых аккаунтов.

Twitter объявил о временной блокировке аккаунта Дональда Трампа в январе 2021 года, когда он еще был президентом США. Это произошло после штурма Капитолия 6 января его сторонниками-республиканцами, которые были недовольны победой демократа Джо Байдена и доверяли заявлениям Трампа о фальсификациях. 9 января прошлого года Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». На тот момент у него было 89 млн подписчиков.

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В начале апреля текущего года Маск приобрел 9,2% долю в Twitter и стал одним из крупнейших акционеров компании, а 25 апреля заявил о намерении купить соцсеть полностью. Компанию Маск оценил в $44 млрд. По условиям соглашения о покупке акционеры соцсети получат $54,20 за каждую обыкновенную акцию. Премия составила 38% к цене акций на закрытии торгов 1 апреля, когда Маск объявил о приобретении 9% в Twitter.

После появления отчета о работе Twitter, в котором говорилось, что около 5% аккаунтов в этой соцсети являются фейковыми или используются для спама, Маск заявил о приостановке сделки. Днем позже он рассказал, что его команда проверит 100 случайных аккаунтов Twitter на подлинность. После этого компания обвинила бизнесмена в нарушении соглашения о неразглашении.

