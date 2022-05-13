Маск заявил, что Трамп как кандидат в президенты разобщает общество

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / Getty Images)

США необходим кандидат в президенты, который будет разобщать общество меньше, чем экс-глава государства Дональд Трамп, заявил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter.

«Хотя я считаю, что в 2024 году был бы предпочтительнее менее разобщающий кандидат, я все равно думаю, что Трампа следует восстановить в Twitter», — написал он.

Twitter заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года. Это произошло после того, как сторонники бывшего президента, недовольные победой на выборах демократа Джо Байдена, пошли на штурм Капитолия. Протесты начались после того, как Трамп допустил, что результаты проигранных им выборов были сфальсифицированы.

В постах в социальной сети Трамп призывал граждан выражать свое недовольство мирными способами, но заявлял, что у него «украли» победу. Сначала администрация социальной сети начала скрывать сообщения главы государства, а позже, 9 января, заблокировала аккаунт, посчитав, что экс-президент подстрекает граждан к насилию. Трамп и его сторонники сочли это цензурой и нарушением свободы слова.

25 апреля Twitter распространила сообщение, где говорилось, что Маск купил компанию за $44 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году, когда ее одобрят акционеры, а регулятор выдаст соответствующее разрешение. Как утверждали источники CNBC, Маск должен стать гендиректором Twittter после закрытия сделки. По их данным, бизнесмен будет занимать этот пост в течение нескольких месяцев.

Маск предлагал разблокировать аккаунт Трампа и называл решение забанить учетную запись ошибкой. 10 марта он заявил, что снял бы с аккаунта блокировку, но подчеркнул, что не может этого сделать, так как еще не владеет соцсетью. «Так что нельзя говорить о том, что это обязательно произойдет», — говорил предприниматель.