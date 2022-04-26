Трамп отказался возвращаться в Twitter после его покупки Маском

Экс-президент США Дональд Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании основателем Tesla и Space X Илоном Маском. Об этом сообщает Fox News.

«Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH», — заявил Трамп, имея в виду созданную под его началом социальную сеть.

Бывший президент также выразил надежду, что Маск сделает Twitter лучше, потому что «он хороший человек».

Twitter заключил сделку с Маском о покупке компании за $44 млрд. По условиям соглашения, акционеры соцсети получат $54,20 за каждую обыкновенную акцию. Премия составила 38% к цене акций на закрытии торгов 1 апреля, когда Маск объявил о приобретении 9% в Twitter. Сделку должны закрыть в течение 2022 года.

Говоря о сделке, Маск назвал Twitter «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные вопросы будущего человечества. Бизнесмен рассказал, что собирается дополнить соцсеть новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победить спам-ботов и аутентифицировать всех пользователей.

Учетные записи Трампа в крупных соцсетях, в том числе в Twitter, Facebook и Instagram (владелец последних двух — Meta — была признана экстремистской и запрещена в России), были заблокированы в январе 2021 года после нападения его сторонников на здание Капитолия. Руководство социальных сетей объяснило это решение риском «подстрекательства к насилию».

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Бывший президент США назвал блокировку его аккаунтов «полным позором» для США и заявил, что лишился свободы слова, потому что «леворадикальные дурни боятся правды».