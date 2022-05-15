Twitter обвинил Маска в нарушении соглашения о неразглашении

По словам Маска, представитель Twitter обвинил его в нарушении соответствующего соглашения из-за инициированной им проверки 100 аккаунтов соцсети на подлинность

Фото: Shalan Stewart / Zuma / ТАСС

Компания Twitter обвинила американского бизнесмена Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении из-за инициированной проверки 100 разных аккаунтов соцсети. Об этом предприниматель сообщил в своем Twitter.

«Представитель Twitter только что мне позвонил, чтобы обвинить меня в нарушении их соглашения о неразглашении из-за проверки 100 аккаунтов на ботов! Это действительно произошло», — написал он.

О намерении провести проверку 100 случайных аккаунтов Twitter на подлинность Маск сообщил 14 мая. Сутками ранее он заявил о приостановке сделки по покупке Twitter после появления отчета о работе компании, в котором говорилось, что около 5% аккаунтов в этой соцсети являются фейковыми или используются для спама.

«Чтобы выяснить это, моя команда проведет случайную выборку из 100 подписчиков Twitter. Я предлагаю другим повторить тот же процесс и посмотреть, что они обнаружат», — написал Маск.

В начале апреля Маск приобрел 9,2% долю в Twitter и стал одним из крупнейших акционеров компании. 25 апреля бизнесмен заявил о намерении купить соцсеть полностью. Компанию Маск оценил в $44 млрд. По условиям соглашения о покупке акционеры соцсети получат $54,20 за каждую обыкновенную акцию. Премия составила 38% к цене акций на закрытии торгов 1 апреля, когда Маск объявил о приобретении 9% в Twitter.

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Сделку планируется закрыть в 2022 году после того, как акционеры ее одобрят, а регулирующие органы выдадут разрешения. После этого Twitter станет частной компанией, обещал бизнесмен.