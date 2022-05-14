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Маск проверит 100 случайных аккаунтов в Twitter на подлинность

Twitter TWTR $40,94 -8,96% Купить

Команда американского бизнесмена, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска проведет проверку 100 случайных аккаунтов в Twitter на подлинность. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в этой соцсети.

Накануне Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter после появления отчета о работе, в котором говорилось, что около 5% аккаунтов в этой соцсети являются фейковыми или используются для спама.

«Чтобы выяснить это, моя команда проведет случайную выборку из 100 подписчиков Twitter. Я предлагаю другим повторить тот же процесс и посмотреть, что они обнаружат», — написал Маск.

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В начале апреля Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter, приобретя долю в 9.2%. Однако 25 апреля бизнесмен решил купить соцсеть полностью. Сумма сделки составила $44 млрд. Сделку планируется закрыть в 2022 году после того, как акционеры ее одобрят, а регулирующие органы выдадут разрешения. После этого Twitter станет частной компанией. По данным источников CNBC, Маск после закрытия сделки в течение нескольких месяцев будет ее гендиректором.

По условиям соглашения о покупке акционеры соцсети получат $54,20 за каждую обыкновенную акцию. Премия составила 38% к цене акций на закрытии торгов 1 апреля, когда Маск объявил о приобретении 9% в Twitter.

Объявив о сделке по покупке Twitter, бизнесмен назвал соцсеть «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные вопросы будущего человечества, и заявил о планах сделать ее «лучше, чем когда-либо», дополнив новыми функциями.

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2 мая агентство Reuters сообщило, что компания Twitter Inc. опубликовала отчет о работе в первом квартале 2022 года, в котором говорилось, что фальшивые или спам-аккаунты в соцсети составляли менее 5% ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей». Всего, по данным за первый квартал года, у соцсети было 229 млн пользователей, которым показывалась реклама.

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