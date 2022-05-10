Маск предложил разблокировать Трампа в Twitter

Twitter заблокировал Трампа и его соратников в январе 2021 года на фоне призывов к мирным протестам и штурма Капитолия. Экс-президент говорил, что лишился свободы слова. Маск назвал это решение ошибкой

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Вечная блокировка бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter была ошибкой, заявил основатель Space X и Tesla Илон Маск, который должен стать владельцем соцсети до конца 2022 года. Об этом он сказал на конференции Financial Times.

«Думаю, что было неверно блокировать Дональда Трампа. Полагаю, это была ошибка, потому что это оттолкнуло большую часть населения страны и в конечном итоге не привело к тому, что Дональд Трамп не имел права голоса. Я бы отменил решение о бессрочной блокировке, но Twitter пока мне не принадлежит, так что нельзя говорить о том, что это обязательно произойдет», — сказал Маск.

Предприниматель назвал решение забанить Трампа «морально неправильным и откровенно глупым». Он подчеркнул, что соцсеть должна применять вечные блокировки крайне редко и только в отношении аккаунтов-ботов и спам-аккаунтов. В ином случае блокировки подрывают доверие к Twitter». В этом вопросе с ним согласен и основатель Twitter Джек Дорси, добавил Маск.

Он также назвал Twitter лучшей площадкой для национального и интернационального общения, дискуссий. Ее механизмы должны быть прозрачными, а аккаунты подтвержденными для того, чтобы пользователи понимали, какие твиты заслуживают внимания, а какие нет, отметил Маск.

Twitter объявил о временной блокировке аккаунта Дональда Трампа в январе 2021 года, когда он еще был президентом США. Это произошло после штурма Капитолия 6 января его сторонниками-республиканцами, которые были недовольны победой демократа Джо Байдена и доверяли заявлениям Трампа о фальсификациях.

Модераторы соцсети сначала скрывали сообщения Трампа, в которых он призывал к мирному протесту, связывал события в Вашингтоне с тем, что его победа на выборах оказалась «украдена». 9 января Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». На тот момент у него было 89 млн подписчиков.

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В мае экс-президент назвал блокировку «полным позором» для США и заявил, что лишился свободы слова, потому что «леворадикальные дурни боятся правды». Вместе с соратниками он запустил свою соцсеть Truth.

25 апреля этого года Илон Маск заключил соглашение о покупке Twitter за $44 млрд. До конца 2022 года ее должны одобрить акционеры и регулирующие органы. После этого Twitter станет частной компанией.

Сразу после покупки администрация Байдена обеспокоилась тем, что экс-президент и другие республиканцы могут вернуться в Twitter и будут распространять информацию перед выборами 2024 года, сообщал CNBC со ссылкой на источники.

В свою очередь Трамп отказался возвращаться в Twitter, несмотря на то, что считает Маска хорошим человеком и надеется на лучшую версию соцсети при его руководстве.

7 мая окружной судья штата Сан-Франциско Джеймс Донато отклонил иск экс-президента против Twitter, где он оспаривал блокировку аккаунта. Судья счел, что соцсеть не нарушала право на свободу слова.

Он отверг аргумент Трампа о том, что соцсеть заблокировала его аккаунт согласно «спорной» статье 230 федерального закона о соблюдении приличий в коммуникациях. Она позволяет ИТ-компаниям решать, как модерировать контент на своих платформах, защищает их от ответственности за то, что публикуют их пользователи.

