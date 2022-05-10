Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Белый дом заявил о вере в дипломатическое решение конфликта на Украине Политика, 23:02
Минобороны России сообщило об опорных пунктах украинских сил в школах Политика, 22:45
ЕБРР ухудшил прогноз спада экономики Украины до 30% Экономика, 22:29
Александр Емельяненко проведет боксерский поединок против Дацика Спорт, 22:25
Маск предложил разблокировать Трампа в Twitter Технологии и медиа, 22:18
Байден заявил о поиске возможности вывезти из Украины 20 млн т зерна Политика, 22:01
Рекордсмен по количеству матчей в НХЛ объявил о завершении карьеры Спорт, 21:34
Реанимация на улице: как мобильное приложение может спасти тысячи жизней Партнерский проект, 21:24
США, ЕС и Британия заподозрили Россию в кибератаках на Европу Политика, 21:21
Генсек НАТО Столтенберг заболел коронавирусом Политика, 21:10
ФРС США назвала главные угрозы финансовой системе Финансы, 21:07
Сотрудники IKEA в России будут получать зарплату до августа Бизнес, 20:57
EA разорвала 29-летние отношения с ФИФА и переименует видеоигру Спорт, 20:34
Минобороны России заявило о сбитых украинских Су-25 и Ми-8 Политика, 20:30
Технологии и медиа ,  
0 

Маск предложил разблокировать Трампа в Twitter

Twitter заблокировал Трампа и его соратников в январе 2021 года на фоне призывов к мирным протестам и штурма Капитолия. Экс-президент говорил, что лишился свободы слова. Маск назвал это решение ошибкой
Twitter TWTR $47,26 -0,57% Купить
Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Вечная блокировка бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter была ошибкой, заявил основатель Space X и Tesla Илон Маск, который должен стать владельцем соцсети до конца 2022 года. Об этом он сказал на конференции Financial Times.

«Думаю, что было неверно блокировать Дональда Трампа. Полагаю, это была ошибка, потому что это оттолкнуло большую часть населения страны и в конечном итоге не привело к тому, что Дональд Трамп не имел права голоса. Я бы отменил решение о бессрочной блокировке, но Twitter пока мне не принадлежит, так что нельзя говорить о том, что это обязательно произойдет», — сказал Маск.

Предприниматель назвал решение забанить Трампа «морально неправильным и откровенно глупым». Он подчеркнул, что соцсеть должна применять вечные блокировки крайне редко и только в отношении аккаунтов-ботов и спам-аккаунтов. В ином случае блокировки подрывают доверие к Twitter». В этом вопросе с ним согласен и основатель Twitter Джек Дорси, добавил Маск.

Он также назвал Twitter лучшей площадкой для национального и интернационального общения, дискуссий. Ее механизмы должны быть прозрачными, а аккаунты подтвержденными для того, чтобы пользователи понимали, какие твиты заслуживают внимания, а какие нет, отметил Маск.

Маск купил Twitter за $44 млрд
Технологии и медиа
Илон Маск

Twitter объявил о временной блокировке аккаунта Дональда Трампа в январе 2021 года, когда он еще был президентом США. Это произошло после штурма Капитолия 6 января его сторонниками-республиканцами, которые были недовольны победой демократа Джо Байдена и доверяли заявлениям Трампа о фальсификациях.

Модераторы соцсети сначала скрывали сообщения Трампа, в которых он призывал к мирному протесту, связывал события в Вашингтоне с тем, что его победа на выборах оказалась «украдена». 9 января Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». На тот момент у него было 89 млн подписчиков.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам
Инструкции
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции
Pro
Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона
Вебинар
Pro
Фото: Shutterstock ЕС грозится ввести эмбарго на российский уран. Как поведут себя акции
Статьи
Pro
Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку
Инструкции

В мае экс-президент назвал блокировку «полным позором» для США и заявил, что лишился свободы слова, потому что «леворадикальные дурни боятся правды». Вместе с соратниками он запустил свою соцсеть Truth.

В Кремле усомнились, что Маск сможет вернуть свободу слова в Twitter
Политика
Фото:John Nacion / SOPA / ZUMA / ТАСС

25 апреля этого года Илон Маск заключил соглашение о покупке Twitter за $44 млрд. До конца 2022 года ее должны одобрить акционеры и регулирующие органы. После этого Twitter станет частной компанией.

Сразу после покупки администрация Байдена обеспокоилась тем, что экс-президент и другие республиканцы могут вернуться в Twitter и будут распространять информацию перед выборами 2024 года, сообщал CNBC со ссылкой на источники.

В свою очередь Трамп отказался возвращаться в Twitter, несмотря на то, что считает Маска хорошим человеком и надеется на лучшую версию соцсети при его руководстве.

Twitter заблокировал аккаунт для репостов с нового сайта Трампа
Политика
Фото:Susan Walsh / AP

7 мая окружной судья штата Сан-Франциско Джеймс Донато отклонил иск экс-президента против Twitter, где он оспаривал блокировку аккаунта. Судья счел, что соцсеть не нарушала право на свободу слова.

Он отверг аргумент Трампа о том, что соцсеть заблокировала его аккаунт согласно «спорной» статье 230 федерального закона о соблюдении приличий в коммуникациях. Она позволяет ИТ-компаниям решать, как модерировать контент на своих платформах, защищает их от ответственности за то, что публикуют их пользователи.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Жанна Антохина
Илон Маск Дональд Трамп Twitter блокировка
Материалы по теме
Маск купил Twitter за $44 млрд
Технологии и медиа
CNBC узнал о планах Маска побыть гендиректором Twitter несколько месяцев
Бизнес
Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter