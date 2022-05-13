Маск сообщил в Twitter о приостановке сделки по покупке Twitter

Компания сообщила о покупке Илоном Маском за $44 млрд 25 апреля. В мае стало известно, что около 5% аккаутов в Twitter являются фейковыми или используются для спама

Илон Маск (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Сделка по покупке соцсети Twitter бизнесменом Илоном Маском приостановлена. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в этой соцсети.

«Сделка по Twitter временно приостановлена в ожидании поступления деталей, подтверждающих расчеты, согласно которым фальшивые учетные записи и учетные записи, использовавшиеся для спама, действительно составляют менее 5% от всех пользователей», — написал Маск.

Бизнесмен ранее заявлял, что одним из его приоритетов будет удаление «спам-ботов» с платформы.

2 мая агентство Reuters сообщило, что компания Twitter Inc. опубликовала отчет о работе в первом квартале 2022 года, в котором говорилось, что фальшивые или спам-аккаунты в соцсети составляли менее 5% ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей». Всего, по данным за первый квартал года, у соцсети было 229 млн пользователей, которым показывалась реклама.

Twitter 25 апреля сообщила, что Маск покупает компанию за $44 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регулирующих органов. Источники CNBC сообщили, что Маск после закрытия сделки в течение нескольких месяцев будет ее гендиректором.

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