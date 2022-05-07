Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter

Окружной судья штата Сан-Франциско Джеймс Донато отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа против Twitter, в котором оспаривалась блокировка аккаунта последнего, следует из письменного постановления судьи.

В письменном постановлении Донато отклонил довод Трампа о том, что Twitter нарушил его право на свободу слова, гарантированное первой поправкой к Конституции Штатов. Судья также отверг аргумент, что соцсеть заблокировала его аккаунт согласно «спорной» статье 230 федерального закона о соблюдении приличий в коммуникациях. Эта статья позволяет технологическим компаниям решать, как модерировать контент на своих платформах, он защищает их от ответственности за то, что публикуют их пользователи.

Twitter и другие соцсети запретили Трампу пользоваться своими сервисами после после беспорядков, которые устроили сторонники президента 6 января 2021 года в здании Капитолия. Twitter заявил, что это решение компания приняла «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Тогда же Apple, Amazon и Google удалили из своих интернет-магазинов приложение Parler, которым активно пользовались сторонники экс-президента.

До того, как его заблокировали, у Трампа было более 88 млн подписчиков в Twitter, и он использовал его в качестве основной площадки для выражения мнения.

В начале июля прошлого года команда бывшего президента СШа запустила аналог Twitter — Gettr. Новая интернет-платформа позиционировала свою миссию как «борьбу с культурой отмены» и продвижение здравого смысла. Кроме того, в описании указывается, что она займется «защитой свободы слова», а также борьбой с «монополиями в соцсетях и созданием настоящего рынка идей».

