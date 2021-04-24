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Эксперты объяснили решение России перекрыть часть акватории Черного моря

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Закрытие морских зон в акватории Черноморского побережья является необходимым шагом России в условиях возрастающей напряженности в регионе. Об этом РБК рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

«Закрытые морские зоны находятся у южной, восточной и западной оконечностей Крымского полуострова <...>, закрытие этих участков территориальных вод для чужих военных кораблей выглядит логичным в условиях возросшей сейчас напряженности в регионе и мире», — сказал он.

По мнению Лямина, эти районы являются стратегически важными для России. В таких местах, по его словам, часто размещают радары, береговые противокорабельные комплексы, а также проводят учения, за которыми «не должны шпионить с минимального расстояния».

Лямин отметил, что со стороны США и НАТО «теоретически возможны» провокации с попытками нарушения морских границ, однако также указал на опасность последствий подобных действий. «Наши пограничники и военные, естественно, должны будут пресекать подобные попытки всеми средствами и силами», — сказал он.

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Фото:Попов Владимир / ТАСС

«Есть вероятность, что закрытие этих районов может проводиться для каких-то испытаний. В связи с этим возможны провокации со стороны кораблей и самолетов США», — подтвердил слова Лямина директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

По его мнению, для США важен не столько доступ к акватории, сколько повод «зацепиться за свободу мореплавания» в возможном споре с Россией.

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Военный эксперт, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник в разговоре с РБК уточнил, что перекрытые зоны «довольно чувствительны» с военной точки зрения.

«Район западной части Крыма, южное побережье, район мыса Опук — это традиционные полигоны боеподготовки», — сказал он.

Эксперт добавил, что Россия не злоупотребляет правом, поскольку гражданское и торговое судоходство не ограничивается. По его мнению, ограничения в первую очередь направлены на предотвращение роста возможной разведывательной активности США и НАТО.

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Фото:Murad Sezer / Reuters

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев солидарен с позицией Крамника относительно военно-стратегического значения перекрытых акваторий, особенно в рамках усиления флота и проводимых там учений и стрельб.

Калачев также полагает, что закрытие российскими военными трех зон в акватории Черного моря необходимо для «сильной переговорной позиции» перед возможной встречей президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Он заметил, что первыми протест выразили в МИД Украины. Представитель Госдепа США также выразил «особую тревогу» в связи с планами России закрыть часть акватории Черного моря, а российское руководство, по мнению Калачева, «ждет от американского руководства конкретизации предложений о встрече Байдена и Путина для обсуждения новой разрядки».

По словам эксперта, США и НАТО, несмотря на партнерские и союзнические отношения с Украиной, не желают эскалации и прямого военного противостояния между Россией и Украиной. Об этом свидетельствует в том числе отказ двух американских эсминцев от вхождения в акваторию Черного моря.

«Идет война нервов. У кого крепче. Все хотят мира, но каждый на своих условиях», — заключил он.

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Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов добавил в беседе с РБК, что критика США при перекрытии акватории никогда не работала и вряд ли сработает сейчас. Он отметил, что российская сторона ждет понимания того, что будет со вторичным долгом и возможными ограничениями по денежным операциям. «Это аргументы, которые могут изменить обстановку», — сказал эксперт.

Абзалов уточнил, что закрыта будет часть южной и западной акватории от Гурзуфа до Севастополя, но, по его мнению, коммерческие суда под ограничения, скорее всего, не попадут. По его словам, несмотря на падение грузопотока с 2014 года до 8–9 млн т, порты в Мариуполе и Бердянске проводили серьезные работы для приема больших судов. Помимо значительной части рыбного вылова грузопоток в основном составляет металлургическая продукция с украинских комбинатов.

«С учетом того что коммерческий транспорт не попал под ограничения, серьезных проблем с экономической точки зрения [у Украины] возникнуть не должно», — сказал эксперт, отметив, что снижение грузопотоков из Бердянска и Мариуполя возможно.

Говоря о боеспособности сторон в районе перекрытия, он заметил, что ВМФ Украины располагает в основном малыми катерами и фрегатами. После перекрытия пролива провести катера из одесских портов в Азовское море, по его словам, будет затруднительно. Эксперт полагает, что катера можно было бы доставить железной дорогой или самолетом, однако это дорогостоящие процедуры.

«В акватории Черного моря запланированы военные учения со всех сторон, так что я сомневаюсь, что ситуация в ближайшее время разрядится», — подытожил он, добавив, что открытие пролива возможно только в случае общей разрядки.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

На прошлой неделе Минобороны России приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Запрет будет действовать полгода, с 24 апреля по 31 октября. Днем позже Россия также ввела ограничения на полеты над Крымом и прилегающей акваторией.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя информацию о перекрытии ряда районов Черного моря, заявил, что действия России являются очередной попыткой дестабилизации на Украине. «Мы призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму», — сказал он.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс выражает обеспокоенность планами России ограничить доступ к ряду зон в Черном море и Керченском проливе и расценивает эти действия как дестабилизирующие и необоснованные. «Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — сказала она.

Российские войска передислоцировались в Крым и к западной границе в конце марта — на фоне обострения ситуации в Донбассе. О проведении учений в Южном военном округе, в том числе в Крыму и Ростовской области, Минобороны сообщило в начале апреля. Власти Украины тогда объявили сбор подразделений территориальной обороны на южных границах страны. 14 апреля начались военные учения Черноморского флота России у берегов Крыма. В тот же день Украина провела танковые и артиллерийские учения на своих южных границах.

22 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о завершении учений и о возвращении войск Южного и Западного военных округов с южных рубежей в пункты постоянной дислокации. На следующий день военные приступили к выполнению приказа.

Авторы
Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Евгения Лебедева Евгения Лебедева
эксперты новости Черное море перекрытие Крым
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