В НАТО потребовали от России обеспечить свободу судоходства в Черном море

В НАТО выражают обеспокоенность планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря и призывают обеспечить свободу судоходства в этом регионе. Об этом сообщила в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«Мы обеспокоены информацией о том, что Россия планирует ограничить доступ к ряду зон в Черном море и Керченском проливе.<...> Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — заявила Лунгеску.

По словам представителя НАТО, соответствующие ограничения в Черном море будут расценены альянсом как «необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения» России.

Минобороны России приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в зоне в трех районах Черного моря. Запрет будет действовать полгода, с 24 апреля по 31 октября. По данным «РИА Новостей», речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. Агентство отмечает, что Керченский пролив и подход к нему не попадают в указанные зоны.