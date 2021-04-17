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В НАТО потребовали от России обеспечить свободу судоходства в Черном море

В НАТО выражают обеспокоенность планами России ограничить доступ в ряд зон Черного моря и призывают обеспечить свободу судоходства в этом регионе. Об этом сообщила в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«Мы обеспокоены информацией о том, что Россия планирует ограничить доступ к ряду зон в Черном море и Керченском проливе.<...> Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — заявила Лунгеску.

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По словам представителя НАТО, соответствующие ограничения в Черном море будут расценены альянсом как «необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения» России.

Минобороны России приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в зоне в трех районах Черного моря. Запрет будет действовать полгода, с 24 апреля по 31 октября. По данным «РИА Новостей», речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. Агентство отмечает, что Керченский пролив и подход к нему не попадают в указанные зоны.

На это решение уже отреагировали в Пентагоне. Секретарь оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что действия России являются попыткой дестабилизации Украины. В МИД Украины назвали действия России очередной попыткой «узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства», так как именно Украина «обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря». Кроме того, действия России нарушают право на свободу судоходства, гарантированное Конвенцией ООН по морскому праву, считают в министерстве.

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Депутат Госдумы России Руслан Бальбек в комментарии «РИА Новостям» назвал наглостью беспокойства по поводу введенных Россией ограничений. «Мы сами решим, кого пускать через наш пролив. Может, им еще наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи», — заявил депутат.

НАТО Черное море Госдума Крым судоходство
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