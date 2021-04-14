Украина провела военные учения на границе с Крымом

Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Reuters

Артиллерийские и танковые подразделения Вооруженных сил Украины провели масштабные учения возле Крыма, сообщается в Facebook Командования объединенных военных сил Украины.

«Артиллерийские и танковые резервы, выполняющие боевые задачи вдоль границы с временно оккупированной территорией автономной республики Крым, по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника», — говорится в сообщении.

Согласно легенде учений, танковое подразделение при поддержке пехоты пыталось прорвать линию украинской обороны. В целях противодействия в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию.

Как отметил командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.