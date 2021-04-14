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Конфликт в Донбассе ,  
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Украина провела военные учения на границе с Крымом

Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Reuters
Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Reuters

Артиллерийские и танковые подразделения Вооруженных сил Украины провели масштабные учения возле Крыма, сообщается в Facebook Командования объединенных военных сил Украины.

«Артиллерийские и танковые резервы, выполняющие боевые задачи вдоль границы с временно оккупированной территорией автономной республики Крым, по сигналу выдвинулись в определенные районы для противодействия наступлению условного противника», — говорится в сообщении.

Согласно легенде учений, танковое подразделение при поддержке пехоты пыталось прорвать линию украинской обороны. В целях противодействия в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию.

Как отметил командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, танковые экипажи отработали элементы маневрирования на открытой местности и изменение позиций, установление дымовой завесы и маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

Шойгу сообщил детали переброски войск к западным границам
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее Украина объявила сбор военных сухопутных войск в приграничных районах страны и в отдельных областях Южного региона. Целью учений ставилась защита границы с «автономной республикой Крым» и борьба с «незаконными вооруженными формированиями».

В России 6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о начале крупных учений на территории страны. В апреле военные проведут более 4 тыс. учений разного масштаба, а проверка коснется всех видов и родов войск ВС. 14 апреля в Черном море начались также учения Черноморского флота, в пресс-службе ведомства уточняли, что мероприятия проходят в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

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В Черном море начались учения флота
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Фрегат &laquo;Адмирал Макаров&raquo;


Учения проходят на фоне сообщений о стягивании российских войск к границе с Украиной. Американская газета The New York Тimes писала, что Россия перебросила к границе с Украиной 4 тыс. военных. Главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак, выступая в Верховной раде, также заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы.  

В Кремле в ответ на эти сообщения тогда ответили, что Россия «перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению», что «ни для кого не представляет угрозы и не должно никого беспокоить». В Министерстве обороны России заявили, что переброска военной техники в Крым связана с плановыми мероприятиями учебной подготовки Южного военного округа.

Эскалация конфликта на Донбассе происходит с марта этого года. В непризнанных республиках ДНР и ЛНР обвинили Украину в обострении обстановки и нарушении режима прекращения огня. Бывший президент Украины Леонид Кравчук тогда опроверг это и сказал, что Киев не планирует начинать войну на Донбассе.

Украина Крым военные учения
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