В Минобороны назвали причины переброски военной техники в Крым

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Передислокация военной техники в Крым происходит в рамках плановых мероприятий учебной подготовки Южного военного округа (ЮВО). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«В войсках ЮВО по ранее утвержденному плану подготовки проводится контрольная проверка за зимний период обучения. Мероприятия проходят на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму», — заявил он.

Ранее главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак сообщил, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. В частности, он заявил о наращивании подразделений в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в Крыму. О появлении 4 тыс. российских военнослужащих у границ Украины также сообщала NYT.

В Кремле заявили, что Россия осуществляет передислокацию вооруженных сил внутри страны по своему усмотрению. «Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.