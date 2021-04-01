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В Минобороны назвали причины переброски военной техники в Крым

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Передислокация военной техники в Крым происходит в рамках плановых мероприятий учебной подготовки Южного военного округа (ЮВО). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«В войсках ЮВО по ранее утвержденному плану подготовки проводится контрольная проверка за зимний период обучения. Мероприятия проходят на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму», — заявил он.

Ранее главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак сообщил, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. В частности, он заявил о наращивании подразделений в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в Крыму. О появлении 4 тыс. российских военнослужащих у границ Украины также сообщала NYT.

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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

В Кремле заявили, что Россия осуществляет передислокацию вооруженных сил внутри страны по своему усмотрению. «Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стягивание войск к границам Украины «игрой мускулами» и отметил, что это является обычным поведением для России.

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