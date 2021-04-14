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Политика ,  
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В Черном море начались учения флота

Фрегат «Адмирал Макаров»
Фрегат «Адмирал Макаров» (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Отряд кораблей Черноморского флота России вышел в море для проведения учений в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом сообщили в отделе информобеспечения флота, передает ТАСС.

«Отряд кораблей <...> вышел из пунктов базирования и провел тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота», — говорится в сообщении.

Отряд состоит из фрегата «Адмирал Макаров», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», тральщика «Иван Голубец», и больших десантных кораблей.

Экипажи кораблей также проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. В учениях задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и войска противовоздушной обороны флота.

РБК обратился за комментарием в отдел информационного обеспечения Черноморского региона.

В Сети появились фотографии захода американского эсминца в Черное море
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9 апреля США проинформировали Турцию о планах направить в Черное море два военных корабля, сообщала турецкая газета Sabah со ссылкой на МИД страны. Корабли должны миновать Босфорский пролив в течение недели с 12 по 19 апреля, корабли пробудут в регионе до 4 мая. По данным источника «РИА Новости» в турецком МИДе, два американских корабля войдут в Черное море 14 и 15 апреля. В Пентагоне подтвердить информацию об отправке кораблей в Черное море отказались

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков связывал появление американских военных кораблей в Черном море с сигналом Украине о поддержке их со стороны США. По его мнению, шаг американцев является «игрой мускулами» и «символическим действием в отношении России». Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также указал, что из-за скопления кораблей в Черном море может повыситься вероятность непредвиденных ситуаций.

6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о проверке боеготовности российской армии. Всего в апреле военные проведут более 4 тыс. учений разного масштаба, в том числе во всех военных округах и на флоте.

новости Черное море Черноморский Флот учения
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