В Черном море начались учения флота

Фрегат «Адмирал Макаров» (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Отряд кораблей Черноморского флота России вышел в море для проведения учений в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом сообщили в отделе информобеспечения флота, передает ТАСС.

«Отряд кораблей <...> вышел из пунктов базирования и провел тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота», — говорится в сообщении.

Отряд состоит из фрегата «Адмирал Макаров», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», тральщика «Иван Голубец», и больших десантных кораблей.

Экипажи кораблей также проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. В учениях задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и войска противовоздушной обороны флота.

РБК обратился за комментарием в отдел информационного обеспечения Черноморского региона.