Украина объявила сбор военных сухопутных войск в приграничных районах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 76,38 (-0,23) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 90,18 (+0,19) Инвестиции, 12:43
Forbes назвал Дурова самым богатым миллиардером Дубая Бизнес, 15:01 «Реал» перед четвертьфиналом Лиги чемпионов лишился игрока из-за COVID-19 Спорт, 14:58 Шойгу объявил о проверке боеготовности армии Политика, 14:51 Мужчину столкнули на рельсы в московском метро Общество, 14:49 Илон Маск увидел в «Годзилле против Конга» «послание конспирологам» Стиль, 14:49 Как бизнесу получить отсрочку платежа РБК и Сбер, 14:49 Шпигель предупредил о риске, что «скоро никаких показаний» дать не сможет Общество, 14:45 «Продай мне стадион»: как воспитать хорошего менеджера по b2b-продажам Pro, 14:42 Суд в Москве оштрафовал TikTok Общество, 14:33 Госдума одобрила во втором чтении проект о вычете на покупку жилья Недвижимость, 14:32 Неполадки с танкером вызвали новые проблемы в Суэцком канале Общество, 14:26 МИД сообщил о разочаровании реакцией Запада на действия Киева в Донбассе Политика, 14:25 В «Авангарде» рассказали о состоянии госпитализированного капитана Спорт, 14:25 Суд оставил основателя «Биотэк» Шпигеля под стражей Политика, 14:21
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,6 +0,28% EUR/RUB ₽90,49 +0,27% EUR/USD $1,18 -0,01%
Политика ,  
0 

Украина объявила сбор военных сухопутных войск в приграничных районах

Фото: UkrainianLandForces / Facebook
Фото: UkrainianLandForces / Facebook

Вооруженные силы Украины объявили сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах страны. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Основной целью сборов названа подготовка подразделений территориальной обороны для защиты государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбы с диверсионными группами в приграничных районах страны и в отдельных областях Южного региона.

Подразделения территориальной обороны, в частности, проведут учения по защите границы с «автономной республикой Крым» и по прикрытию десантно-доступных участков побережья. Военнослужащие также будут решать задачи по охране инфраструктурных объектов, органов власти и начнут отрабатывать навыки борьбы с «незаконными вооруженными формированиями». Кроме того, сборы должны способствовать повышению квалификации командиров штабов и навыков военнослужащих.

В ДНР сообщили о столкновении с украинской разведгруппой под Горловкой
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Ситуация в Донбассе обострилась в начале марте. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в эскалации конфликта и нарушении перемирия. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе. В свою очередь, глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук тогда опроверг эту информацию.

В конец марта газета The New York Times писала со ссылкой на неназванного чиновника, что к границе с Украиной было направленно около 4 тыс. российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить.

5 апреля 2021 года представитель Госдепартамента Нэд Прайс назвал стягивание российских войск к границам республики эскалацией ситуации и провокацией против независимой Украины.

Украина учения Крым оборона
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,63 +0,32% EUR/RUB ₽90,48 +0,26% EUR/USD $1,18 -0,04%
Материалы по теме
Кравчук прокомментировал передвижение украинских сил в Донбассе
Политика
В ДНР сообщили о столкновении с украинской разведгруппой под Горловкой
Политика
В МИДе сообщили о контактах с США по ситуации в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter