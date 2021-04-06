Украина объявила сбор военных сухопутных войск в приграничных районах

Фото: UkrainianLandForces / Facebook

Вооруженные силы Украины объявили сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах страны. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Основной целью сборов названа подготовка подразделений территориальной обороны для защиты государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбы с диверсионными группами в приграничных районах страны и в отдельных областях Южного региона.

Подразделения территориальной обороны, в частности, проведут учения по защите границы с «автономной республикой Крым» и по прикрытию десантно-доступных участков побережья. Военнослужащие также будут решать задачи по охране инфраструктурных объектов, органов власти и начнут отрабатывать навыки борьбы с «незаконными вооруженными формированиями». Кроме того, сборы должны способствовать повышению квалификации командиров штабов и навыков военнослужащих.

Ситуация в Донбассе обострилась в начале марте. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в эскалации конфликта и нарушении перемирия. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе. В свою очередь, глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук тогда опроверг эту информацию.



В конец марта газета The New York Times писала со ссылкой на неназванного чиновника, что к границе с Украиной было направленно около 4 тыс. российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить.