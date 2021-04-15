МИД Украины выразил протест России из-за учений в Черном море

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Решение России временно закрыть часть акватории Черного моря в районе Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений является нарушением норм международного права, стране был выражен решительный протест со стороны Украины, заявили в МИД Украины.

«Такие действия России являются очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря», — говорится в сообщении.

Украина назвала этот шаг России «грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву». «Согласно Конвенции, Россия не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море», — отмечается в документе.

В министерстве также указали на продолжение наращивания военно-морского контингента и усиление эскалации в море. Там считают, что России следует отказаться от продолжения «агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов».

МИД выразил протест и потребовал «немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря». Украина призвала международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Россию с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.