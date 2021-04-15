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Конфликт в Донбассе ,  
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МИД Украины выразил протест России из-за учений в Черном море

Фото: Vadim Ghirda / AP
Фото: Vadim Ghirda / AP

Решение России временно закрыть часть акватории Черного моря в районе Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений является нарушением норм международного права, стране был выражен решительный протест со стороны Украины, заявили в МИД Украины.

«Такие действия России являются очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря», — говорится в сообщении.

Украина назвала этот шаг России «грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву». «Согласно Конвенции, Россия не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море», — отмечается в документе.

В министерстве также указали на продолжение наращивания военно-морского контингента и усиление эскалации в море. Там считают, что России следует отказаться от продолжения «агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов».

МИД выразил протест и потребовал «немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря». Украина призвала международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Россию с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.

Украина провела военные учения на границе с Крымом
Политика
Фото:General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Reuters

14 апреля в Черном море начались учения Черноморского флота. В них задействованы фрегат «Адмирал Макаров», ракетные и десантные корабли. В учениях также задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и войска противовоздушной обороны флота.

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В тот же день Украина проводила артиллерийские и танковые учения на границе с Крымом. Согласно легенде учений, танковое подразделение при поддержке пехоты пыталось прорвать линию украинской обороны. В целях противодействия в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию.

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деэскалация в регионе может произойти только в случае отказа Украины от «провокационных действий». Со стороны Украины, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил Россию об ответственности за пересечение «красной линии». Так об обозначил государственную границу Украины и добавил, что «если Россия пересекает эту границу, то она должна нести ответственность за последствия».

В Черном море начались учения флота
Политика
Фрегат &laquo;Адмирал Макаров&raquo;

В марте этого года обострилась ситуация на линии соприкосновения Украины и республик Донбасса. Самопровозглашенные республики и Украина обвиняют друг друга в эскалации конфликта и обстрелах. Со стороны Украины и России началось наращивание войск на на границе.

Как сообщала The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника, к границе с Украиной переброшены 4 тыс. российских военнослужащих. Позже представитель украинского президента Юлия Мендель заявила, что Россия разместила на границе с Украиной более 40 тыс. военных и еще столько же в Крыму.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что Россия перемещает войска по своей территории по собственному усмотрению, а другие страны не должны беспокоиться, поскольку вооруженные силы не несут для них никакой угрозы.

МИД протест Украина Черное море
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