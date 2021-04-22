Украинский МИД призвал Запад отключить Россию от SWIFT

Западным странам следует отключить Россию от платежной системы SWIFT, чтобы предотвратить применение военной силы против Украины. Об этом в интервью Reuters заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«У меня нет информации, чтобы утверждать о том, что решение о начале военной операции против Украины было принято. Так что ситуация может развиваться в обоих направлениях. Поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада, так необходима сейчас, чтобы удержать Путина <...> от принятия этого решения», — сказал Кулеба.

По словам министра, ограничить России доступ к SWIFT он призвал еще в понедельник, 19 апреля, в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Евросоюза. Украинский представитель предлагал включить эту меру в новый пакет экономических санкций против Москвы.

В марте на востоке Украины возобновился вооруженный конфликт. Его стороны обвинили друг друга в обострении ситуации. В конце марта газета The New York Times сообщила о переброске 4 тыс. российских военнослужащих к российско-украинской границе. В Минобороны России пояснили, что в Южном военном округе проходят учения.