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Украинский МИД призвал Запад отключить Россию от SWIFT

Западным странам следует отключить Россию от платежной системы SWIFT, чтобы предотвратить применение военной силы против Украины. Об этом в интервью Reuters заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«У меня нет информации, чтобы утверждать о том, что решение о начале военной операции против Украины было принято. Так что ситуация может развиваться в обоих направлениях. Поэтому реакция Запада, консолидированная реакция Запада, так необходима сейчас, чтобы удержать Путина <...> от принятия этого решения», — сказал Кулеба.

По словам министра, ограничить России доступ к SWIFT он призвал еще в понедельник, 19 апреля, в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Евросоюза. Украинский представитель предлагал включить эту меру в новый пакет экономических санкций против Москвы.

В МИДе рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT
Политика
Фото:Bryan Thomas / Getty Images

В марте на востоке Украины возобновился вооруженный конфликт. Его стороны обвинили друг друга в обострении ситуации. В конце марта газета The New York Times сообщила о переброске 4 тыс. российских военнослужащих к российско-украинской границе. В Минобороны России пояснили, что в Южном военном округе проходят учения.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами», власти страны объявили сборы подразделений территориальной обороны на южных границах страны. После этого российское Минобороны начало проверку боеготовности на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. 14 апреля учения начались на Черноморском флоте. 19 апреля — на Северном.

Еще в декабре прошлого года бывший президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кравчук предлагал отключить Россию от SWIFT.  О возможности применения таких санкций в марте заявляли и в Кремле. В российском МИДе, в свою очередь, сообщили о возможном появлении альтернативы этой платежной системе.

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15 апреля администрация президента США Джозефа Байдена ввелановый пакет санкций в отношении России. В числе прочего, американских финансовым институтам запретили участвовать в первичных размещениях облигаций российского Минфина или Центробанка. Запрет распространяется на рублевые бумаги, которые выпустят после 14 июня 2021 года.

Украина МИД санкции SWIFT
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