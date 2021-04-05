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В МИД допустили появление в России альтернативы SWIFT

Благодаря развитию технологий не исключено, что в России появится альтернативная международной SWIFT платежная система. Об этом сообщил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает «РИА Новости».

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — указал он.

Кремль не исключил отключение России от платежной системы SWIFT
Политика
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

По словам Панкина, альтернативные SWIFT платежные системы будут более продвинуты и не будут претендовать на монополию в этой области. Замглавы отметил, что их возможное создание связано не только с политикой, но и с необходимостью модернизировать платежи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Россия должна отказаться от западных платежных систем и перейти к расчетам в альтернативных доллару валютах. Министр пояснил, что США объявили своей задачей «ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и КНР».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключал, что Россию отключат от SWIFT принудительно, в качестве очередных санкций, поэтому следует «быть начеку». Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что у властей есть план действий на этот случай.

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