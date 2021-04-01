Пентагон ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной

США обсуждают проблему эскалации конфликта на востоке Украины и сообщения о передвижении российских войск на российско-украинской границе со своими союзниками по НАТО. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Полный текст его выступления опубликован на официальном сайте ведомства.

«Мы обсуждаем с союзниками по НАТО наши опасения по поводу этого роста напряженности и нарушений режима прекращения огня, а также региональной напряженности», — сказал Кирби. По его словам, Пентагон получил сообщения украинских военных о передвижениях российских войск на границах Украины.

Обеспокоенность американского военного ведомства вызывают нарушения режима прекращения огня, которые начались в июле прошлого года, указал Кирби. По его мнению, дестабилизирующее влияние на эскалацию конфликта оказывает Россия.

Он добавил, что США поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее евроатлантические устремления.

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