В ЛНР сообщили о ранении военного при обстреле украинскими войсками

Фото: Максим Левин / Reuters

Между военнослужащими вооруженных сил Украины и народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возобновились бои, за прошедшие сутки украинские военнослужащие четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления народной милиции Иван Филипоненко, передает Луганский информационный центр.

По его словам, в результате обстрелов со стороны ВСУ получил ранение военный ЛНР.

«Пострадавший эвакуирован в лечебное учреждение, где ему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказал Филипоненко.

В свою очередь, в Минобороны Украины заявили о четырех провокациях со стороны ЛНР. В ведомстве добавили, что огонь в ответ не открывали. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В начале марта Киев и ДНР обменялись взаимными обвинениями в нарушении перемирия. В ДНР разрешили открывать упредительный огонь по украинским войскам. В Кремле заявили, что Россия фиксирует вход украинских военных на территории, где они не должны находиться после разведения войск, выразив обеспокоенность по этому поводу.