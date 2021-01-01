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Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT из-за Донбасса

Украина потребует ужесточить санкции в отношении России после новогодних праздников, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук в эфире канала «Украина 24».

«Это могут быть санкции, которые называются «международная расчетная система». Мы будем этого требовать», — сказал Кравчук.

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По его словам, Украина не будет «требовать войны», так как это не укладывается в «демократическую философию» страны. Кравчук отметил, что Киев должен координировать свои действия в отношении России с Евросоюзом и США.

В июне республиканский исследовательский комитет (крупнейшее объединение внутри фракции республиканцев в палате представителей США) также предложил исключить Россию из международной системы платежей SWIFT. Кроме того, авторы этой инициативы предлагали признать Россию «спонсором терроризма», ввести ограничения против компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты страны, а также ограничения на выкуп российского суверенного долга иностранными инвесторами.

Леонид Кравчук Украина SWIFT Донбасс
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