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Политика ,  
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Кремль не исключил отключение России от платежной системы SWIFT

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Исключать угрозу отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT нельзя, поскольку действия российских оппонентов — непредсказуемы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются по нарастающей», — сказал Песков. По его словам, у этих действий непредсказуемый характер.

«Такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — заключил представитель Кремля.

Ранее, 22 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед китайскими журналистами, заявлял о необходимости уходить от западных платежных систем. По его словам, «США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и КНР». Чтобы снизить такие риски необходимо не только отказаться от западных платежных систем, но и перейти к расчетам в альтернативных доллару валютах, сказал Лавров.

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Финансы
Фото: Сафрон Голиков / ТАСС

Вопрос об отключении России от SWIFT впервые поднимался в 2014 году, когда европейские страны и США вводили антироссийские санкции из-за присоединения к России Крыма и конфликта на востоке Украины. Руководство SWIFT тогда заявило, что не планирует отключать страну от своих услуг.

В декабре прошлого года с предложением отключить Россию от платежной системы выступил бывший президент Украины Леонид Кравчук. Официальной причиной такого заявления он назвал неурегулированность конфликта на Донбассе. В феврале 2021-го зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что у России есть план действия на случай отключения SWIFT.

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