В МИД рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT

Россия задействует другие возможности в случае отключения страны от

системы межбанковских платежей SWIFT, но пока от ее использования Москва не отказывается, рассказал замглавы российского МИДа Александр Панкин «РИА Новостям».

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)», — сказал Панкин.

Замминистра добавил, что вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока еще не обсуждался.

Ранее Панкин заявлял, что благодаря развитию технологий в России может появится альтернативная платежная система. По его мнению, новая платежная система будет более продвинутой и не будет претендовать на монополию в этой области. Замглавы отметил, что их возможное создание связано не только с политикой, но и с необходимостью модернизировать платежи.