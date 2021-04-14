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В МИД рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT

Россия задействует другие возможности в случае отключения страны от
системы межбанковских платежей SWIFT, но пока от ее использования Москва не отказывается, рассказал замглавы российского МИДа Александр Панкин «РИА Новостям».

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)», — сказал Панкин.

Кремль не исключил отключение России от платежной системы SWIFT
Политика
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Замминистра добавил, что вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока еще не обсуждался.

Ранее Панкин заявлял, что благодаря развитию технологий в России может появится альтернативная платежная система. По его мнению, новая платежная система будет более продвинутой и не будет претендовать на монополию в этой области. Замглавы отметил, что их возможное создание связано не только с политикой, но и с необходимостью модернизировать платежи.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Россия должна отказаться от западных платежных систем и перейти к расчетам в альтернативных доллару валютах. Лавров пояснил, что США объявили своей задачей «ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и КНР». В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключал, что страну могут отключить от SWIFT принудительно, в качестве очередных санкций.

МИД России SWIFT платежная система
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