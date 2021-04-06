МИД сообщил о разочаровании реакцией Запада на действия Киева в Донбассе

Сергей Лавров (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Реакция США и их западных союзников на ситуацию в Донбассе вызывает в России разочарование, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели. Трансляция мероприятия шла на странице МИД в Facebook.

«Пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной инфраструктуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», — указал министр.

Лавров заявил что Киев, нарушая все договоренности, достигнутые в Минске, перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий. «Нас это тревожит. Мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне», — добавил глава российского МИД.

При этом министр добавил, что в России «не видят энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство».

Лавров также отметил, что Запад по-прежнему исходит из того, что нужно всемерно поддерживать украинскую власть, «в том числе в ее неприемлемых действиях и заявлениях». В частности, он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков, которые говорили о необходимости сохранять минские соглашения только для того, чтобы продолжал действовать санкционный режим против России, либо требовали их полного пересмотра. «Все это «прискорбно». Никакой реакции на эти заявления мы не видели со стороны западных коллег», — заключил министр.