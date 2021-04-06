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МИД сообщил о разочаровании реакцией Запада на действия Киева в Донбассе

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Реакция США и их западных союзников на ситуацию в Донбассе вызывает в России разочарование, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели. Трансляция мероприятия шла на странице МИД в Facebook.

«Пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной инфраструктуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», — указал министр.

Лавров заявил что Киев, нарушая все договоренности, достигнутые в Минске, перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий. «Нас это тревожит. Мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне», — добавил глава российского МИД.

При этом министр добавил, что в России «не видят энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство».

Лавров также отметил, что Запад по-прежнему исходит из того, что нужно всемерно поддерживать украинскую власть, «в том числе в ее неприемлемых действиях и заявлениях». В частности, он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков, которые говорили о необходимости сохранять минские соглашения только для того, чтобы продолжал действовать санкционный режим против России, либо требовали их полного пересмотра. «Все это «прискорбно». Никакой реакции на эти заявления мы не видели со стороны западных коллег», — заключил министр.

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В марте противостояние между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса обострилось. Украина, ЛНР и ДНР обвинили друг друга в эскалации конфликта: глава ДНР Денис Пушилин говорил, что Украина стягивает военных к к линиям разграничения. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта Леонид Кравчук это опровергал.

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«Донецкое агентство новостей» со ссылкой на управление Народной милиции ДНР сообщило, что 6 апреля на территории самопровозглашенной республики под Горловкой произошло столкновение с украинской разведгруппой. В Минобороны Украины заявили, что за прошедшие сутки был один раз нарушен режим прекращения огня со стороны ДНР.

Днем 6 апреля Украина также объявила сбор военных сухопутных войск в приграничных с Россией районах, а Леонид Кравчук инициировал экстренное заседание контактной группы по Донбассу. По его словам, сторонам предстоит обсудить немедленное прекращение огня.

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В конце марта этого года The New York Times сообщала о стягивании 4 тыс. военных из России к восточным границам Украины. В Минобороны России тогда объяснили, что перемещение военных происходит в рамках плановых учений Южного военного округа. Вашингтон называл эту ситуацию «эскалацией» со строны России. Официальный представитель Госдепартамента Нэд Прайс тогда заявил о полной поддержке Украины перед лицом «запугивания и агрессии». 6 апреля этого года в Госдепартаменте США сообщили о готовности к диалогу с Москвой по ситуации на Украине.

Сергей Лавров МИД Украина реакция
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