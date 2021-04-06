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В ДНР сообщили о столкновении с украинской разведгруппой под Горловкой

На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в районе поселка Шумы под Горловкой, произошло столкновение с украинской разведгруппой. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, украинские военные проводили разведку минно-взрывных заграждений, но отступили после ответного огня со стороны сил ДНР.

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Фото:Александр Рекун / Global Look Press

«Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещенное минскими договоренностями. В ходе скоротечного боя военнослужащие Вооруженных сил Украины отступили на свои позиции», — сообщили в милиции ДНР.

В народной милиции ДНР уточнили, что в ходе осмотра участка происшествия было найдено тело украинского военнослужащего — рядового Игоря Байталы 1995 года рождения.

В Минобороны Украины в свою очередь указали, что за прошедшие сутки был один раз нарушен режим прекращения огня со стороны ДНР.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в эскалации конфликта и нарушении перемирия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полевые командиры украинских сил на линии конфликта в Донбассе сами принимают решение открыть огонь по противнику, без указаний руководства, чем осложняют ситуацию.

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