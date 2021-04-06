Кравчук прокомментировал передвижение украинских сил в Донбассе

Киев не перебрасывал дополнительные войска к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу «Россия-24».

«Не направляются войска. <...> Ну какие дополнительные войска? Есть передвижение войск, есть ротация войск, но каких-то дополнительных соединений Украина в Донбасс не направляет», — сказал Кравчук.

По его словам, украинские военные не собирались и не собираются нападать на Донбасс.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев не собирается разрешать конфликт в Донбассе мирным путем. По его словам, в настояще время Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе.