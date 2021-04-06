Киев инициировал экстренное заседание контактной группы по Донбассу

Леонид Кравчук (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Киев инициировал экстренное внеочередное заседание контактной группы по Донбассу. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группы.

«Глава Украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на заседании будут обсуждаться вопросы немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращение к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года.

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