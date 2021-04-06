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В Госдепе сообщили о готовности к диалогу с Москвой по Украине

Вашингтон готов к диалогу с Москвой по ситуации с Украиной. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс, его слова передает Reuters.

При этом Прайс порекомендовал России воздержаться от действий, которые могут привести к обострению конфликта на востоке Украины.

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«Мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации», — заявил представитель Госдепа.

Ранее Прайс сообщил, что власти США потребовали у России объяснить стягивание войск к ее юго-западным границам. От отметил, что в соединенных штатах обеспокоены российской «растущей агрессией» против республики, в том числе наращиванием военного присутствия у границ, и считают это эскалацией ситуации.

В конце марта газета The New York Times писала, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в Крыму. По данным издания, всего вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

В Кремле в ответ заявили, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить. В Минобороны пояснили перемещение военных на Крымский полуостров плановыми учениями Южного военного округа.

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