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Политика ,  
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Пушилин оценил шансы остановить военный конфликт в Донбассе

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Киев не хочет разрешать конфликт в Донбассе мирным путем, поэтому остановить военные действия в регионе политикой, скорее всего, не удастся. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Исходя из действий Киева, такой шанс крайне мал. ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении», — сказал он.

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По словам Пушилина, Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе. За последнее время также серьезно выросло число обстрелов ДНР со стороны украинских военных. Глава ДНР не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс.

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. То есть у Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — отметил Пушилин.

Он обвинил Киев в саботаже переговорного процесса. По мнению главы ДНР, Украина хватается за любые возможности и «нелепые аргументы», чтобы затормозить реализацию договоренностей и подтверждение «дорожной карты» разрешения конфликта. «Ложь, манипуляция — вот это все, что мы сейчас видим со стороны Украины. В таких условиях, конечно, шанс на политическое урегулирование ничтожно мал, если не сказать, равен нулю», — резюмировал Пушилин.

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Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев не будет вести переговоры по ситуации на востоке Украины, пока в них участвует в качестве представителя от самопровозглашенной ДНР Майя Пирогова. На Украине ее признали виновной в создании террористической организации, заочно осудили на десять лет и объявили в розыск.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в эскалации конфликта и нарушении перемирия.

ДНР Киев Донбасс Денис Пушилин
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