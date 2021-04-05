Пушилин оценил шансы остановить военный конфликт в Донбассе

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Киев не хочет разрешать конфликт в Донбассе мирным путем, поэтому остановить военные действия в регионе политикой, скорее всего, не удастся. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Исходя из действий Киева, такой шанс крайне мал. ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении», — сказал он.

По словам Пушилина, Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе. За последнее время также серьезно выросло число обстрелов ДНР со стороны украинских военных. Глава ДНР не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс.

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. То есть у Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — отметил Пушилин.