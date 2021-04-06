Зеленский назвал вступление в НАТО путем к решению конфликта в Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: Данил Шамкин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Вступление Украины в Североатлантический альянс будет способствовать окончанию военных действий в Донбассе, а план действий по членству в нем станет сигналом для России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам главы государства, Киев стремится реформировать свои вооруженные силы и оборонный сектор, однако «одними реформами Россию не остановить».

«НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — РБК) станет настоящим сигналом для России», — сказал он.

Зеленский также поблагодарил Столтенберга за внимание к ситуации с безопасностью вокруг Украины, а также попросил НАТО уделять больше внимания Черноморскому региону. По словам главы государства, постоянное присутствие альянса в этом регионе должно стать «мощным фактором для сдерживания России».