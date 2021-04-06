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Зеленский назвал вступление в НАТО путем к решению конфликта в Донбассе

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Данил Шамкин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Вступление Украины в Североатлантический альянс будет способствовать окончанию военных действий в Донбассе, а план действий по членству в нем станет сигналом для России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам главы государства, Киев стремится реформировать свои вооруженные силы и оборонный сектор, однако «одними реформами Россию не остановить».

«НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — РБК) станет настоящим сигналом для России», — сказал он.

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Зеленский также поблагодарил Столтенберга за внимание к ситуации с безопасностью вокруг Украины, а также попросил НАТО уделять больше внимания Черноморскому региону. По словам главы государства, постоянное присутствие альянса в этом регионе должно стать «мощным фактором для сдерживания России».

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Киев не намерен разрешать конфликт в Донбассе политическим способом. По его словам, Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в регионе. МИД России ранее предостерегал Украину от попыток реализовать силовой сценарий в Донбассе.

В то же время американская газета The New York Times сообщала, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных. В Госдепартаменте США потребовали предоставить объяснения в связи с «этими провокациями».

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По утверждению Минобороны России, перемещения российских войск на Крымский полуостров связаны с плановыми учениями. Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, перемещение российских войск внутри страны не угрожает другим государствам.

В конце марта Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в ней.

Владимир Зеленский НАТО Донбасс
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