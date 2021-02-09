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Общество ,  
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«Аэрофлот» возобновит рейсы в Алма-Ату, Баку и Ереван

Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

«Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов из Москвы в Алма-Ату, Ереван, Баку и Дели. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Так, полеты в Алма-Ату и Дели возобновятся с 12 февраля. В Казахстан рейсы будут выполняться один раз в неделю, по пятницам, а в Индию — по пятницам и воскресеньям.

В Ереван вылеты начнутся с 15 февраля, рейсы планируются по понедельникам, средам, четвергам и субботам. В Баку самолеты «Аэрофлота» будут летать с 17 февраля по средам и воскресеньям.

Кроме того, с 14 февраля авиакомпания начнет выполнять рейсы из Петербурга в Минск.

Летевший в Амстердам самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым возобновил авиасообщение с Азербайджаном и Арменией.

До этого, в конце января, власти сняли ограничения на полеты в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар, а также в Сингапур и Грецию. В сентябре прошлого года правительство возобновило полеты в Казахстан, Белоруссию, Киргизию и Южную Корею.

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Ранее, 28 января, «Аэрофлот» возобновил полеты в Хельсинки. Самолеты компании летают в финскую столицу по четвергам и субботам из Москвы.

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