«Аэрофлот» возобновит рейсы в Алма-Ату, Баку и Ереван

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«Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов из Москвы в Алма-Ату, Ереван, Баку и Дели. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Так, полеты в Алма-Ату и Дели возобновятся с 12 февраля. В Казахстан рейсы будут выполняться один раз в неделю, по пятницам, а в Индию — по пятницам и воскресеньям.

В Ереван вылеты начнутся с 15 февраля, рейсы планируются по понедельникам, средам, четвергам и субботам. В Баку самолеты «Аэрофлота» будут летать с 17 февраля по средам и воскресеньям.

Кроме того, с 14 февраля авиакомпания начнет выполнять рейсы из Петербурга в Минск.