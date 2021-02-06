Летевший в Амстердам самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

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Airbus A320, следовавший рейсом из Москвы в Амстердам, после выработки топлива в 17:30 совершил посадку в Шереметьево. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

«Посадка прошла в штатном режиме. Причиной решения командира воздушного судна о возвращении в аэропорт вылета стали неполадки в системе радиосвязи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Москвы в Амстердам, возвращается обратно в Шереметьево из-за неисправности радиосвязи.



После вылета экипаж доложил о частичном отказе системы радиосвязи. Лайнер вырабатывал топливо. Угрозы безопасности пассажиров и экипажа нет, отмечал «Аэрофлот».