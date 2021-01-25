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Россия отменила запрет на полеты в четыре страны

Россия с 27 января возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами — с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Однако все эти страны пока закрыты для туристов, въезд в них разрешен лишь некоторым категориям иностранцев
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Правительство сняло запрет на въезд в Россию для граждан еще четырех стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран», — говорится в документе.

О том, что Россия с 27 января возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, ранее сообщил оперативный штаб. Речь идет о рейсах из Москвы в Ханой и Доху, а также о рейсах из столицы и Петербурга в Хельсинки.

Россия решила возобновить полеты в четыре страны
Общество
Фото:Javed Dar / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС

В то же время все эти четыре страны пока закрыты для туристов, въезд в них разрешен лишь некоторым категориям иностранцев, напомнила Ассоциация туроператоров России.

  • Попасть в Финляндию можно лишь по учебным или гуманитарным целям. В то же время аэропорт Хельсинки разрешено использовать как транзитный хаб.
  • Во Вьетнам россияне могут въехать по рабочей визе в качестве инвесторов, дипломатов, экспертов, высококвалифицированных рабочих и бизнес-менеджеров.
  • Индия до 31 января полностью прекратила международное авиасообщение за исключением вывозных и гуманитарных рейсов. В страну могут попасть лишь ее граждане, их супруги и дети, а также владельцы паспортов Непала и Бутана. Туристические и электронные визы аннулированы и не выдаются, россиянам лететь транзитом через Индию также нельзя.
  • Аналогичная ситуация и с Катаром. Однако власти страны разрешили въезд дипломатам, иностранным рабочим и обладателям ВНЖ. Россияне также могут использовать аэропорт Дохи как транзитный пункт для полетов на Мальдивы.
Автор
Виктория Полякова
авиасообщение Финляндия Вьетнам Индия Катар
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