Россия отменила запрет на полеты в четыре страны

Россия с 27 января возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами — с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Однако все эти страны пока закрыты для туристов, въезд в них разрешен лишь некоторым категориям иностранцев

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Правительство сняло запрет на въезд в Россию для граждан еще четырех стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран», — говорится в документе.

О том, что Россия с 27 января возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, ранее сообщил оперативный штаб. Речь идет о рейсах из Москвы в Ханой и Доху, а также о рейсах из столицы и Петербурга в Хельсинки.

В то же время все эти четыре страны пока закрыты для туристов, въезд в них разрешен лишь некоторым категориям иностранцев, напомнила Ассоциация туроператоров России.