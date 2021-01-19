«Аэрофлот» назвал дату возобновления рейсов в Финляндию

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Аэрофлот» возобновит полеты в столицу Финляндии Хельсинки с 28 января, рейсы запланированы дважды в неделю. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

«По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться», — уточняется в сообщении.

«Аэрофлот» собирается отправлять самолеты по маршруту Москва — Хельсинки — Москва по четвергам и субботам.

Россия возобновит авиасообщение с Финляндией с 27 января. При этом в стране до 9 февраля действуют ограничения на въезд россиян. Согласно им в Финляндию можно попасть только при наличии близкого родственника с финским гражданством или по неотложных семейным обстоятельствам. Въезд также разрешен для владельцев недвижимости, которым нужно провести срочный ремонт.