«Аэрофлот» назвал дату возобновления рейсов в Финляндию
«Аэрофлот» возобновит полеты в столицу Финляндии Хельсинки с 28 января, рейсы запланированы дважды в неделю. Об этом говорится на сайте авиакомпании.
«По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться», — уточняется в сообщении.
«Аэрофлот» собирается отправлять самолеты по маршруту Москва — Хельсинки — Москва по четвергам и субботам.
Россия возобновит авиасообщение с Финляндией с 27 января. При этом в стране до 9 февраля действуют ограничения на въезд россиян. Согласно им в Финляндию можно попасть только при наличии близкого родственника с финским гражданством или по неотложных семейным обстоятельствам. Въезд также разрешен для владельцев недвижимости, которым нужно провести срочный ремонт.