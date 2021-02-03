Россия возобновит полеты в Азербайджан и Армению

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия решила возобновить международное авиасообщение с Азербайджаном и с Арменией, сообщили в правительстве.

С 15 февраля разрешены два рейса в неделю по маршруту Москва-Баку, четыре - по маршруту Москва-Ереван.

В сообщении правительства говорится, что решение принято по предложению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Помимо этого с 8 февраля возобновляется железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивается число рейсов по маршруту Москва-Бишкек.

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