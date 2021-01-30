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Казахстан решил увеличить число авиарейсов в Россию

Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Казахстан увеличит число пассажирских авиарейсов в Россию с одного до трех в неделю. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

«На территории Республики Казахстан от 28 января 2021 года разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией с одного до трех регулярных рейсов в неделю для каждой стороны», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Уточняется, что рейсы будут выполняться по маршрутам Нур-Султан — Москва (два рейса в неделю) и Алма-Ата — Москва (один рейс в неделю).

Также Казахстан увечил количество авиарейсов с Турцией на один в неделю. Полет будет выполняться по маршруту Анталья — Алма-Ата, добавили в министерстве.

В середине марта из-за распространения коронавируса в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. В том числе был ограничен выезд за границу и въезд на территорию республики. С 17 августа власти страны приняли решение начать поэтапное возобновление международных полетов в семь стран. Полеты возобновились в Россию, Белоруссию, Украину, Германию, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет.

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