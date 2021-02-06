В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет из-за трещин в лобовом стекле

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Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту вынужденной посадки самолета компании «Икар», следовавшего из Москвы в Магнитогорск рейсом 339, в нижегородском аэропорту «Стригино». Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления.

«Около 5:00 утра Embraer 190 компании «Икар» совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна. 61 пассажир (58 взрослых и 3 детей) отправлены другим рейсом в Магнитогорск», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что все обстоятельства происшествия пока выясняются.

Ранее, 4 февраля, самолет авиакомпании «Аврора», следовавший из Хабаровска, совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Поводом для приземления стало задымление в кабине пилота. В результате, никто из 90 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.