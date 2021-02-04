«Аэрофлот» упростил получение бонусных привилегий из-за пандемии

Теперь получить серебряную, золотую или платиновую карту можно за меньший налет. В авиакомпании заявили, что пошли на упрощение программы лояльности в связи с пандемией и сокращением числа полетов

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«Аэрофлот» упростил получение привилегированных карт пассажира. Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин.

«2020 год повлиял на многие аспекты повседневной жизни, в 2021-м планировать путешествия по-прежнему тяжело. Мы ценим наших постоянных пассажиров, поэтому было принято решение упростить получение элитных уровней», — заявил Демин.

Теперь, чтобы получить карту «серебряного» уровня, надо налетать 20 тыс. миль, «золотого» — 40 тыс., а «платинового» — 100 тыс. Ранее для их получения требовалось 25 тыс., 50 тыс. и 125 тыс. миль соответственно.

Представитель авиакомпании S7 сообщил РБК, что в последнее время в их программе лояльности не было никаких изменений. Она также подразумевает «серебряный», «золотой» и «платиновый» уровни, для которых надо накопить 20 тыс., 50 тыс. и 75 тыс. миль соответственно.