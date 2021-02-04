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«Аэрофлот» упростил получение бонусных привилегий из-за пандемии

Теперь получить серебряную, золотую или платиновую карту можно за меньший налет. В авиакомпании заявили, что пошли на упрощение программы лояльности в связи с пандемией и сокращением числа полетов
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Аэрофлот» упростил получение привилегированных карт пассажира. Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин.

«2020 год повлиял на многие аспекты повседневной жизни, в 2021-м планировать путешествия по-прежнему тяжело. Мы ценим наших постоянных пассажиров, поэтому было принято решение упростить получение элитных уровней», — заявил Демин.

Теперь, чтобы получить карту «серебряного» уровня, надо налетать 20 тыс. миль, «золотого» — 40 тыс., а «платинового» — 100 тыс. Ранее для их получения требовалось 25 тыс., 50 тыс. и 125 тыс. миль соответственно.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Представитель авиакомпании S7 сообщил РБК, что в последнее время в их программе лояльности не было никаких изменений. Она также подразумевает «серебряный», «золотой» и «платиновый» уровни, для которых надо накопить 20 тыс., 50 тыс. и 75 тыс. миль соответственно.

Программа лояльности «Аэрофлот Бонус» предусматривает получение привилегий за перелеты самолетами перевозчика и партнеров, покупки по картам банков-партнеров, а также за товары и услуги, получаемые у партнеров. Бонусные мили можно тратить на покупку билетов, повышение класса обслуживания, покупки, пожертвования в благотворительные организации.

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Элитные уровни дают и дополнительные привилегии. Серебряная карта позволяет пользоваться выделенными стойками регистрации, приоритетной посадкой, брать дополнительный багаж и др. Золотая карта помимо преимуществ предыдущего уровня дает возможность пользоваться залами ожидания повышенной комфортности и получать места повышенной комфортности в экономклассе.

«Платина» позволяет повысить класс обслуживания, пользоваться услугами консьерж-службы и дисконтной программой, а также предусматривает подарочную карту «золотого» уровня, которую обладатель платиновой карты может вручить кому-то по своему усмотрению.

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В октябре «Аэрофлот» разрешил пассажирам бесплатно обменивать билеты за полчаса до вылета.

Авторы
Михаил Котляр, Тимофей Дзядко
«Аэрофлот» бонусные мили авиаперелеты туризм
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